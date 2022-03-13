https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-تزيح-الستار-عن-أول-حافلة-كهربائية-1059853186.html
إيران تزيح الستار عن أول حافلة كهربائية
إيران تزيح الستار عن أول حافلة كهربائية
أزاحت شركة "إيران خودرو ديزل" الستار، اليوم الأحد، عن أول حافلة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:09+0000
2022-03-13T16:09+0000
2022-03-13T16:09+0000
إيران
حافلة
مجتمع
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن الشركة الإيرانية طرحت الحافلة الجديد تحت اسم تجاري "إي آتروس" (e-Atros)، وهي مصممة للاستخدام في المواصلات العامة بالمدن.وأكدت أن الحافلة الكهربائية تعد الأولى من نوعها، والتي تنتجها شركة "إيران خودرو، وفقا للمعايير الدولية والتقنيات العصرية العالمية، وتم تقديمها، اليوم، بأنها أقوى حافلة كهربائية مصنوعة محليا.وتتميز الحافلة الإيرانية بأن بطاريتها ذات سعة تخزين عالية، ومحركها من أجود أنواع المحركات الكهربائية عالميا، بقوة 475 حصانا وبعزم دوران 3500 نيوتن، وتبلغ سعة البطارية الكهربائية 350 كيلوواط ساعة، وهي الأعلى سعة من بطاريات الحافلات الكهربائية الأخرى المصنعة في إيران.وتؤكد الشركة على توطين صناعة المحرك العام المقبل، في وقت تستهدف "إيران خودرو ديزل" عبر طرح الحافلة الكهربائية إحلالها مكان الحافلات القديمة، من أجل الحد من استهلاك 40 ألف لتر، وتقليص الانبعاثات بواقع 2.3 طن سنويا لكل حافلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/إيران-مستعدون-للمساهمة-في-تطوير-الطاقة-الكهربائية-بالجزائر-1059018463.html
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إيران, حافلة, مجتمع
إيران تزيح الستار عن أول حافلة كهربائية
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أزاحت شركة "إيران خودرو ديزل" الستار، اليوم الأحد، عن أول حافلة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم الأحد، بأن الشركة الإيرانية طرحت الحافلة الجديد تحت اسم تجاري "إي آتروس" (e-Atros)، وهي مصممة للاستخدام في المواصلات العامة بالمدن.
وأكدت أن الحافلة الكهربائية تعد الأولى من نوعها
، والتي تنتجها شركة "إيران خودرو، وفقا للمعايير الدولية والتقنيات العصرية العالمية، وتم تقديمها، اليوم، بأنها أقوى حافلة كهربائية مصنوعة محليا.
وتتميز الحافلة الإيرانية بأن بطاريتها ذات سعة تخزين عالية، ومحركها من أجود أنواع المحركات الكهربائية عالميا
، بقوة 475 حصانا وبعزم دوران 3500 نيوتن، وتبلغ سعة البطارية الكهربائية 350 كيلوواط ساعة، وهي الأعلى سعة من بطاريات الحافلات الكهربائية الأخرى المصنعة في إيران.
وتؤكد الشركة على توطين صناعة المحرك العام المقبل، في وقت تستهدف "إيران خودرو ديزل" عبر طرح الحافلة الكهربائية إحلالها مكان الحافلات القديمة، من أجل الحد من استهلاك 40 ألف لتر، وتقليص الانبعاثات بواقع 2.3 طن سنويا لكل حافلة.