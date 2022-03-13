https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:50+0000
2022-03-13T10:50+0000
2022-03-13T11:35+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
العراق
إسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419650_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_3e6671dffd661ec87bacfd9f7185bd3e.jpg
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.وفي السياق، وصف رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، على حسابه الرسمي بتويتر، القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس بأنه "مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق". حسب تعبيره.ودعا إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية ووضع حدٍ لها، حسب قوله.كما حذر علاوي من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار.يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الوزراء-العراقي-الأسبق-يتحدث-عن-مؤشر-خطير-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059834342.html
إيران
العراق
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419650_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_6a82f0794156d87c01c34cfc0b8a0a91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, الحرس الثوري الإيراني, العراق, إسرائيل, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
10:50 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحسب قناة "فيلق القدس"
التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل
استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
وفي السياق، وصف رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، على حسابه الرسمي بتويتر، القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس بأنه "مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق
". حسب تعبيره.
ودعا إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية ووضع حدٍ لها، حسب قوله.
كما حذر علاوي من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار.
يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.