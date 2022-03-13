https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html

الخارجية الروسية: لن نطلب رفع العقوبات والضغط الغربي لن يغير مسار موسكو

الخارجية الروسية: لن نطلب رفع العقوبات والضغط الغربي لن يغير مسار موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأحد، إن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T21:58+0000

2022-03-13T21:58+0000

2022-03-13T22:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار روسيا اليوم

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وأضاف، "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية. والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية... لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بفرض العديد من العقوبات ضد روسيا في ضوء الصراع الروسي-الأوكراني، وتبحث الآن تلك الدول على مصادر بديلة للطاقة تغنيها عن الاعتماد على الغاز والطاقة الروسية.وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وروسيا استعدت لها مسبقا. مضيفا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الهيئات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح روسيا.من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/أوكرانيا-خروج-5550-شخصا-عبر-الممرات-الإنسانية-1059864157.html

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أخبار روسيا اليوم