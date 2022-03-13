https://arabic.sputniknews.com/20220313/الرئيس-الشيشاني-يظهر-وسط-جنوده-بالقرب-من-كييف-فيديو-1059844187.html
الرئيس الشيشاني يظهر وسط جنوده بالقرب من كييف... فيديو
الرئيس الشيشاني يظهر وسط جنوده بالقرب من كييف... فيديو
نشرت وسائل إعلام شيشانية مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وهو وسط جنوده الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:35+0000
2022-03-13T13:35+0000
2022-03-13T13:35+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ونشرت قناة "الشيشان اليوم" على "تلغرام"، اليوم الأحد 13 مارس/ آذار الجاري، فيديو لقاديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.كما يشرح القادة، أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى المناطق إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.ومن الحديث يتضح أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة العاصمة الأوكرانية كييف.وكان قديروف قد أعلن في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الرئيس الشيشاني يظهر وسط جنوده بالقرب من كييف... فيديو
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نشرت وسائل إعلام شيشانية مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وهو وسط جنوده الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونشرت قناة "الشيشان اليوم"
على "تلغرام"، اليوم الأحد 13 مارس/ آذار الجاري، فيديو لقاديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.
كما يشرح القادة، أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى المناطق إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.
وتعليقا على شرح العسكريين، وصف الرئيس الشيشاني النازيين الأوكرانيين بالـ"شيطان"، قائلا "لن يروا الرحمة".
ومن الحديث يتضح أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة العاصمة الأوكرانية كييف.
وكان قديروف
قد أعلن في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.