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https://arabic.sputniknews.com/20220313/السفارة-الصينية-في-أمريكا-أولوياتنا-الآن-منع-خروج-الوضع-في-أوكرانيا-عن-السيطرة-1059863881.html
السفارة الصينية في أمريكا: أولوياتنا الآن منع خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة
السفارة الصينية في أمريكا: أولوياتنا الآن منع خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة
أصدرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا بشأن ما يحدث في أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وحسب وكالة رويترز، تعتبر الصين أن أولويتها الآن هي منع خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو، إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق. واعتبر المتحدث أن أولوية الصين القصوى هي منع التصعيد في أوكرانيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الصين

السفارة الصينية في أمريكا: أولوياتنا الآن منع خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة

21:04 GMT 13.03.2022
© REUTERS / Thomas Peterعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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أصدرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا بشأن ما يحدث في أوكرانيا.
وحسب وكالة رويترز، تعتبر الصين أن أولويتها الآن هي منع خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو، إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق.
واعتبر المتحدث أن أولوية الصين القصوى هي منع التصعيد في أوكرانيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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