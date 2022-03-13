https://arabic.sputniknews.com/20220313/العقوبات-على-روسيا-ترفع-من-أسعار-القمح-1059833695.html

العقوبات على روسيا ترفع من أسعار القمح

العقوبات على روسيا ترفع من أسعار القمح

تواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، لتفرض عدد من الدول حظرا على تصديره. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T09:54+0000

2022-03-13T09:54+0000

2022-03-13T09:54+0000

اقتصاد

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احتلت روسيا في عام 2021 المرتبة الأولى بين مصدري القمح، وأوكرانيا المركز الخامس، وقدم كلا البلدين معًا ثلث إمدادات القمح العالمية، بالإضافة لكمية كبيرة من الذرة و 80٪ من زيت عباد الشمس. لا عجب أن أسواق الغذاء العالمية في حالة حمى في الوقت الحالي.وفقًا لصحيفة Financial Times، فإنه مع بداية الأحداث الأوكرانية، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50٪. واعتبارا من 9 مارس، كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60 ٪ مما كانت عليه في بداية العام. في 10 مارس، تراجعت الأسعار بشكل طفيف.كما وصلت تكلفة الذرة أيضًا إلى أقصى حد لها منذ عام 2021 حيث يأتي جزء كبير منه من روسيا وأوكرانيا. ولقد توقفت تجارة الحبوب مع أوكرانيا عمليا الآن. وتستمر عمليات التسليم الروسية، مع وجود صعوبات كبيرة بسبب العقوبات ومشاكل شركات النقل، الأمر الذي يساهم أيضا برفع الأسعار.هذا ويتوقع الخبراء حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب بسبب مشكلة الأسمدة. والتي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، لأن روسيا وبيلاروسيا كانتا الموردين الرئيسيين للأسمدة الرخيصة حتى الآن.وتتوقع صحيفة Financial Times أن "التكاليف سترتفع على المزارعين حول العالم". وفي هذا الصدد، يشعر بالقلق من أن بعض أفقر البلدان قد تواجه المجاعة فالوضع هناك صعب بالفعل بسبب الوباء.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصر-189-ألف-طن-قمح-من-روسيا-وأوكرانيا-ورومانيا-تصل-البلاد-خلال-أيام-1059833350.html

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اقتصاد