https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصر-189-ألف-طن-قمح-من-روسيا-وأوكرانيا-ورومانيا-تصل-البلاد-خلال-أيام-1059833350.html

مصر: 189 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا تصل البلاد خلال أيام

مصر: 189 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا تصل البلاد خلال أيام

أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، أن 189 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا في طريقها إلى الموانئ المصرية خلال أيام. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T09:45+0000

2022-03-13T09:45+0000

2022-03-13T09:45+0000

مصر

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وحسب بيان الوزارة، فقد تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام القادمة.وأوضح البيان أن هذه الشحنات تتضمن كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني.وأشار البيان إلى أنه تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية 126 ألف طن قمح من فرنسا بكمية 63 ألف طن في 8 مارس/آذار الجاري ومن رومانيا بكمية 63 ألف طن في 5 مارس الجاري.كما أكد البيان على انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي في من القمح.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأمل الحكومة المصرية أن يغطي الإنتاج المحلي جزء كبير من الاحتياجات إلى أن يتم توفير مصادر أخرى للقمح.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الزراعة-المصرية--محصول-القمح-سيصل-إلى-10-ملايين-طن-هذا-العام-1059816900.html

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