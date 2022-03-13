عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بوفيه-مفتوح-للأفيال-في-احتفالات-تايلاندا-بعيدها-الوطني-فيديو-1059836903.html
"بوفيه مفتوح" للأفيال في احتفالات تايلاندا بعيدها الوطني.. فيديو
"بوفيه مفتوح" للأفيال في احتفالات تايلاندا بعيدها الوطني.. فيديو
اجتمع ما يقرب من 60 فيلًا على مأدبة فواكه ضخمة في حديقة نباتية تايلاندية، اليوم الأحد، حيث احتفلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بيوم الفيل السنوي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:11+0000
2022-03-13T11:11+0000
فيل
نايلاند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102866/72/1028667223_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_0b0ccf79f21d51a0c64f6cc9387b79f7.jpg
وحسب وسائل إعلامية ففي حديقة نونج نوتش الاستوائية في مقاطعة تشونبوري الشرقية، تم وضع طنين من الفواكه والخضروات على طاولة بعرض ثمانية أمتار أمام الأفيال.ومع غياب السياح الأجانب لفترة طويلة، عن البلاد بسبب عوامل كثيرة، منها جائحة كورونا، فقد جلب الاحتفال والبوفيه الفرح للمشاركين.من جهته قال كامبون تانساشا، رئيس حديقة نونج نوتش الاستوائية: بالطبع الأفيال يشعرون بالملل لأنهم اعتادوا على التواجد مع الناس، وهذا هو السبب في أنك ترى أن الأفيال لدينا ودودة للغاية مع الجميع.في المقابل دعت مجموعات حقوق الحيوان في البلاد إلى معسكرات للأفيال لإنهاء عروض الحيوانات، واصفة العروض بأنها شكل من أشكال إساءة معاملة الحيوانات.يشار إلى أن الأفيال تعتبر مصدر فخر وطني وهوية ثقافية لتايلاند وتستخدم في العمل والنقل، وقدما كانت تسهم في انتصارات المعارك من قبل المحاربين والملوك.وقد سبق وأقيم هذا الاحتفال تحت مسمى مهرجان سورين للأفيال، حيث وضعت مأدبة كبيرة وقام الناس بإطعام الأفيال.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/أفيال-ترتدي-ملابس-بابا-نويل-توزع-الكمامات-على-تلاميذ-مدرسة-في-تايلاند-صورة-1054512607.html
نايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102866/72/1028667223_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_b60c37c64e246eeacd88ca55b614a1ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيل, نايلاند

"بوفيه مفتوح" للأفيال في احتفالات تايلاندا بعيدها الوطني.. فيديو

11:11 GMT 13.03.2022
© ATHIT PERAWONGMETHAأفيال ترتدي زي بابا نويل في تايلاند، الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017
أفيال ترتدي زي بابا نويل في تايلاند، الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© ATHIT PERAWONGMETHA
تابعنا عبرGoogle news
اجتمع ما يقرب من 60 فيلًا على مأدبة فواكه ضخمة في حديقة نباتية تايلاندية، اليوم الأحد، حيث احتفلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بيوم الفيل السنوي.
وحسب وسائل إعلامية ففي حديقة نونج نوتش الاستوائية في مقاطعة تشونبوري الشرقية، تم وضع طنين من الفواكه والخضروات على طاولة بعرض ثمانية أمتار أمام الأفيال.
تلميذة ترتدي قناعا واقيا في مدرسة في أيوتخايا، خارج بانكوك، في يوم فالنتاين (عيد الحب)، تايلاند 14 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
24 ديسمبر 2021, 08:44 GMT
ومع غياب السياح الأجانب لفترة طويلة، عن البلاد بسبب عوامل كثيرة، منها جائحة كورونا، فقد جلب الاحتفال والبوفيه الفرح للمشاركين.
من جهته قال كامبون تانساشا، رئيس حديقة نونج نوتش الاستوائية: بالطبع الأفيال يشعرون بالملل لأنهم اعتادوا على التواجد مع الناس، وهذا هو السبب في أنك ترى أن الأفيال لدينا ودودة للغاية مع الجميع.

وقال: "يستمتع الناس برؤية الأفيال، ويقدمون لهم الطعام، وخاصة الموز الذي يحلو لهم ويبدون جميعًا بصحة جيدة وسعداء".

في المقابل دعت مجموعات حقوق الحيوان في البلاد إلى معسكرات للأفيال لإنهاء عروض الحيوانات، واصفة العروض بأنها شكل من أشكال إساءة معاملة الحيوانات.
يشار إلى أن الأفيال تعتبر مصدر فخر وطني وهوية ثقافية لتايلاند وتستخدم في العمل والنقل، وقدما كانت تسهم في انتصارات المعارك من قبل المحاربين والملوك.
وقد سبق وأقيم هذا الاحتفال تحت مسمى مهرجان سورين للأفيال، حيث وضعت مأدبة كبيرة وقام الناس بإطعام الأفيال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала