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https://arabic.sputniknews.com/20220313/بيراميدز-يتأهل-لربع-نهائي-الكونفدرالية-الأفريقية-ورمضان-يغادر-المباراة-باكيا-1059865471.html
بيراميدز يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ورمضان يغادر المباراة باكيا
بيراميدز يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ورمضان يغادر المباراة باكيا
تأهل فريق بيراميدز المصري لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، بعد تعادله بهدف لمثله مع الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T22:32+0000
2022-03-13T22:40+0000
نادي بيراميدز
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التعادل منح بيراميد النقطة العاشرة في صدارة المجموعة ليتأهل رسميا إلى ربع النهائي.وخلال المباراة غادر رمضان صبحي نجم بيراميد ومنتخب مصر، المباراة باكيا بعد شعوره بألم في الركبة إثر إحدى الكرات المشتركة.وأكد طبيب الفريق أن التشخيص المبدئي يؤكد إصابته في الركبة، وسيخضع لأشعة للحكم النهائي على شكل الإصابة.
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نادي بيراميدز

بيراميدز يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ورمضان يغادر المباراة باكيا

22:32 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 13.03.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR اللاعب المصري، رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز
 اللاعب المصري، رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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تأهل فريق بيراميدز المصري لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، بعد تعادله بهدف لمثله مع الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.
التعادل منح بيراميد النقطة العاشرة في صدارة المجموعة ليتأهل رسميا إلى ربع النهائي.
وخلال المباراة غادر رمضان صبحي نجم بيراميد ومنتخب مصر، المباراة باكيا بعد شعوره بألم في الركبة إثر إحدى الكرات المشتركة.
وأكد طبيب الفريق أن التشخيص المبدئي يؤكد إصابته في الركبة، وسيخضع لأشعة للحكم النهائي على شكل الإصابة.
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