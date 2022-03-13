https://arabic.sputniknews.com/20220313/ترامب-رغم-كل-ضعف-بايدن-وجبنه-وعدم-كفاءته-لا-يزال-أمامه-طريق-لإنهاء-هذه-المأساة-1059832381.html

ترامب: رغم كل ضعف بايدن وجبنه وعدم كفاءته لا يزال أمامه طريق لإنهاء هذه المأساة

ترامب: رغم كل ضعف بايدن وجبنه وعدم كفاءته لا يزال أمامه طريق لإنهاء هذه المأساة

أشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأصابع الاتهام إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب ‏العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏ 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T09:31+0000

2022-03-13T09:31+0000

2022-03-13T09:31+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

جو بايدن

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وأكد ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية جنوب كارولينا، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما كان ليبدأ حربا معه عندما كان في منصبه، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.كما أخبر مؤيديه أن أمريكا بحاجة إلى البقاء خارج الحرب، وأن بايدن لا يزال لديه فرصة لإبعاد الأمريكيين عن الصراع.وقال ترامب: "على الرغم من كل ضعف بايدن وجبنه وعدم كفاءته، لا يزال أمامه طريق لإنهاء هذه المأساة دون دفع الأمريكيين إلى الوقوع في حرب مروعة ودموية للغاية".وتوقع أنه "في حال استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية أخرى".وقال ترامب: "قد يؤدي هذا بالمناسبة إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، أرى ما يحدث لأنه إذا كنت تعتقد أن بوتين سيتوقف فسوف يزداد الأمر سوءا، لن يقبل ذلك، وليس لدينا من نتحدث معه".وكان بايدن فرض عقوبات قاسية على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأعلن الأسبوع الحالي حظرا على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي.وشدد ترامب: "علينا أن نحصل على أعمالنا العظيمة في مجال الطاقة في الحفر والضخ والإنتاج والتعدين والتكرير كما لم يحدث من قبل".كما انتقد ترامب كذلك إدارة بايدن لاستعدادها للتعامل مع دول مثل فنزويلا وإيران والمملكة العربية السعودية لتعويض الفراغ الذي خلفته واردات النفط الروسية.وقال ترامب: "والآن يزحف بايدن حول العالم راكعا على ركبتيه، ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/ترامب-بوتين-أذكى-من-القيادة-الأمريكية-الغبية-بشأن-أوكرانيا--1059215418.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, جو بايدن