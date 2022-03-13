https://arabic.sputniknews.com/20220313/تركيا-واليونان-يتفقان-على-إبقاء-الاتصالات-مفتوحة-رغم-الخلافات-1059850980.html
تركيا واليونان يتفقان على "إبقاء الاتصالات مفتوحة" رغم الخلافات
تركيا واليونان يتفقان على "إبقاء الاتصالات مفتوحة" رغم الخلافات
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T15:25+0000
2022-03-13T15:25+0000
2022-03-13T15:25+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأشارت الرئاسة التركية، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات". وحسب وكالة رويترز، أكدت رئاسة تركيا، أن البلدين يتحملان المسؤولية في الهيكل الأمني بأوروبا، والذي تغيره الأوضاع الحالية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا واليونان يتفقان على "إبقاء الاتصالات مفتوحة" رغم الخلافات
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، اتفقا على تحسين العلاقات الثنائية.
وأشارت الرئاسة التركية، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتفقا "على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بن البلدين رغم الخلافات".
وحسب وكالة رويترز، أكدت رئاسة تركيا، أن البلدين يتحملان المسؤولية في الهيكل الأمني بأوروبا، والذي تغيره الأوضاع الحالية في أوكرانيا
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