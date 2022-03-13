عربي
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220313/تقرير-حساس-يكشف-المبلغ-الذي-لا-تزال-تسدده-أمريكا-لحماية-بومبيو-من-تهديدات-إيرانية-جادة-1059827349.html
تقرير "حساس" يكشف المبلغ الذي لا تزال تسدده أمريكا لحماية بومبيو من تهديدات إيرانية "جادة"
تقرير "حساس" يكشف المبلغ الذي لا تزال تسدده أمريكا لحماية بومبيو من تهديدات إيرانية "جادة"
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدفع أموالا شهرية لتوفير الأمن لوزير الخارجية ‏الأمريكي السابق، مايك بومبيو، على مدار 24 ساعة، وذلك لأنه يواجه... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:43+0000
2022-03-13T06:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059827269_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_43173fbccdaa5ed976119cd1a4e48d9c.jpg
وقالت الوزارة في تقريرها المقدم إلى الكونغرس الأمريكية إنها تدفع أكثر من مليوني دولار شهريا لحماية بومبيو وكذلك كبير مساعديه السابق، الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك، لحمايتهما من التهديدات الإيرانية، وفقا وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأبلغت الوزارة في تقريرها الذي يحمل علامة "حساس لكن غير سري" أن تكلفة حماية بومبيو وهوك في الفترة من أغسطس/ آب 2021 وفبراير/ شباط 2022 بلغت 13.1 مليون دولار.وقالت "أسوشيتد برس"، أمس السبت، إنها حصلت على التقرير، المؤرخ في 14 فبراير الماضي.وتابعت الوكالة أنه "كوزير خارجية أمريكي سابق، فقد حصل بومبيو تلقائيا على 180 يوما من الحماية من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تركه لمنصبه، لكن وزير الخارجية الأمريكي الحالي، أنطوني بلينكين، مدد هذه الحماية مرارا وتكرارا بزيادات لمدة 60 يوما، بسبب "تهديد خطير وموثوق من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية ناشئ عن واجبات كان يؤديها الوزير السابق بومبيو أثناء عمله في الوزارة".وكان مايك بومبيو وبرايان هوك قاد كلاهما حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد إيران، وفرضا عقوبات معوقة عليها.ولفت التقرير الحساس إلى أن "فترة أجل التمديد الأخير لمدة 60 يوما ستنتهي قريبا، ويجب على وزارة الخارجية الأمريكية بالاشتراك مع مدير المخابرات الوطنية أن تحدد مع حلول 16 مارس/ آذار الجاري ما إذا كان ينبغي تمديد الحماية مرة أخرى".وأعدّت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير في المقام الأول، لأن ميزانية الحماية الخاصة ستنفد في شهر يونيو/ حزيران الماقبل، وستتطلب ضخ أموال جديدة إذا اعتبرت التمديدات ضرورية.ويقول المسؤولون الأمريكيون الحاليون إن التهديدات التي تستهدف مايك بومبيو وبرايان هوك نوقشت في المحادثات النووية في فيينا، حيث تطالب إيران بإزالة جميع العقوبات التي كانت ترجع إلى عهد ترامب، والتي تشمل تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي كان لبومبيو وهوك دور فعال في الموافقة عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/تقارير-مايك-بومبيو-يستعد-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1057160173.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059827269_71:0:1759:1266_1920x0_80_0_0_97c62fcccce468bf716617d6da1d0cc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم

تقرير "حساس" يكشف المبلغ الذي لا تزال تسدده أمريكا لحماية بومبيو من تهديدات إيرانية "جادة"

06:43 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
تابعنا عبرGoogle news
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدفع أموالا شهرية لتوفير الأمن لوزير الخارجية ‏الأمريكي السابق، مايك بومبيو، على مدار 24 ساعة، وذلك لأنه يواجه تهديدات "جادة وحقيقية" من ‏إيران.‏
وقالت الوزارة في تقريرها المقدم إلى الكونغرس الأمريكية إنها تدفع أكثر من مليوني دولار شهريا لحماية بومبيو وكذلك كبير مساعديه السابق، الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك، لحمايتهما من التهديدات الإيرانية، وفقا وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأبلغت الوزارة في تقريرها الذي يحمل علامة "حساس لكن غير سري" أن تكلفة حماية بومبيو وهوك في الفترة من أغسطس/ آب 2021 وفبراير/ شباط 2022 بلغت 13.1 مليون دولار.
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية
25 يناير, 16:28 GMT
وقالت "أسوشيتد برس"، أمس السبت، إنها حصلت على التقرير، المؤرخ في 14 فبراير الماضي.
ويشير التقرير إلى أن "المخابرات الأمريكية تقدّر أن التهديدات الموجهة لمايك بومبيو وبريان هوك ظلت ثابتة منذ أن تركا الحكومة، ومن الممكن أن تتكثف، واستمرت التهديدات لهما حتى في الوقت الذي انخرطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015".
وتابعت الوكالة أنه "كوزير خارجية أمريكي سابق، فقد حصل بومبيو تلقائيا على 180 يوما من الحماية من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تركه لمنصبه، لكن وزير الخارجية الأمريكي الحالي، أنطوني بلينكين، مدد هذه الحماية مرارا وتكرارا بزيادات لمدة 60 يوما، بسبب "تهديد خطير وموثوق من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية ناشئ عن واجبات كان يؤديها الوزير السابق بومبيو أثناء عمله في الوزارة".
وكان مايك بومبيو وبرايان هوك قاد كلاهما حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد إيران، وفرضا عقوبات معوقة عليها.
ولفت التقرير الحساس إلى أن "فترة أجل التمديد الأخير لمدة 60 يوما ستنتهي قريبا، ويجب على وزارة الخارجية الأمريكية بالاشتراك مع مدير المخابرات الوطنية أن تحدد مع حلول 16 مارس/ آذار الجاري ما إذا كان ينبغي تمديد الحماية مرة أخرى".
وأعدّت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير في المقام الأول، لأن ميزانية الحماية الخاصة ستنفد في شهر يونيو/ حزيران الماقبل، وستتطلب ضخ أموال جديدة إذا اعتبرت التمديدات ضرورية.
ويقول المسؤولون الأمريكيون الحاليون إن التهديدات التي تستهدف مايك بومبيو وبرايان هوك نوقشت في المحادثات النووية في فيينا، حيث تطالب إيران بإزالة جميع العقوبات التي كانت ترجع إلى عهد ترامب، والتي تشمل تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي كان لبومبيو وهوك دور فعال في الموافقة عليه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:56 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала