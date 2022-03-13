https://arabic.sputniknews.com/20220313/زلزال-شدته-68-درجة-يضرب-إندونيسيا-1059865560.html
زلزال شدته 6.8 درجة يضرب إندونيسيا
زلزال شدته 6.8 درجة يضرب إندونيسيا
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي). 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T22:37+0000
2022-03-13T22:37+0000
2022-03-13T22:40+0000
إندونسيا
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-جزيرة-سومطرة-الإندونيسية-1059126969.html
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إندونسيا
زلزال شدته 6.8 درجة يضرب إندونيسيا
22:37 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار
في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.