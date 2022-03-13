https://arabic.sputniknews.com/20220313/زيلينسكي-المحادثات-مع-روسيا-تهدف-إلى-ترتيب-لقاء-مع-بوتين-1059865706.html

زيلينسكي: المحادثات مع روسيا تهدف إلى ترتيب لقاء مع بوتين

زيلينسكي: المحادثات مع روسيا تهدف إلى ترتيب لقاء مع بوتين

أكد فولوديمير زيلينسكي، أن هدف الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا هو الحصول على النتائج المرجوة لإحلال السلام، وترتيب لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T23:26+0000

2022-03-13T23:26+0000

2022-03-13T23:43+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلنسكي، في كلمة، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن "هدفنا هو أنه في هذا الصراع، وهذا العمل التفاوضي المعقد، أن تحصل أوكرانيا على النتيجة المطلوبة، وهو أمر ضروري لنا. من أجل السلام، من أجل الأمن. حتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة".وتابع أن "ممثلي وفودنا يتحدثون كل يوم في شكل فيديو. ولدى وفدنا مهمة واضحة، أن يفعل كل شيء حتى يتم عقد اجتماع مع بوتين، وأنا متأكد من أن الناس ينتظرون هذا اللقاء".كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال اليوم إن المفاوضات مع أوكرانيا سيتم استئنافها غدا الاثنين، نافيا بذلك تقارير حول انعقاد جولة من المفاوضات حاليا.وعقد الطرفان جولات سابقة من المفاوضات في بيلاروسيا، كما التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره دميتري كوليبا في تركيا على هامش منتدى أنطاليا، لكن دون أي تطور بارز في الأوضاع.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html

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