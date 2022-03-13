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سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية
سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية
أفاد التلفزيون الوطني الكرواتي نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الكرواتية، بأن "طائرة دون طيار سوفياتية الصنع تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب، وكانت تحمل قنبلة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:22+0000
2022-03-13T19:22+0000
العالم
رصد عسكري
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وأضاف المصدر أنه "تحطمت الطائرة ليلة الجمعة فى "منطقة خضراء" فى إحدى أحياء العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجار، وخلفت حفرة مكان سقوطها".وأردف المصدر"عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، ومن المفترض أن تكون هذه الطائرة دون طيار من طراز "بي بي إل أيه تو-141" سوفياتية الصنع، حيث وصلت من أوكرانيا".وتم إزالة حطام الطائرة دون طيار من مكان وقوعها، اليوم الأحد، وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن استخراج "الصندوق الأسود" للطائرة دون طيار.وقال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، إن "شظايا طائرة دون طيار تحطمت في زغرب تحمل آثار متفجرة، واحتوائها على قنبلة جوية سوفياتية الصنع، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق مع شركائنا بالناتو".وذكر التلفزيون الوطني الكرواتي عن مصدر في وزارة الدفاع: "القنبلة الجوية التي عثر عليها في حطام الطائرة دون طيار تزن 120 كيلوغرامًا، وحيث أن المسيرة سقطت على أرض ناعمة، خلف الانفجار حفرة، فلو وقعت على الإسفلت أو الخرسانة، لكان الأمر كارثيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/زيلينسكي-يعين-مديرا-أمنيا-جديدا-في-لفوف-1059859461.html
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العالم, رصد عسكري

سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية

19:22 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أفاد التلفزيون الوطني الكرواتي نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الكرواتية، بأن "طائرة دون طيار سوفياتية الصنع تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب، وكانت تحمل قنبلة جوية بوزن 120 كيلوغرامًا، انفجرت بعد استهدافها باستخدام طائرة مسيرة كرواتية".
وأضاف المصدر أنه "تحطمت الطائرة ليلة الجمعة فى "منطقة خضراء" فى إحدى أحياء العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجار، وخلفت حفرة مكان سقوطها".
وأردف المصدر"عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، ومن المفترض أن تكون هذه الطائرة دون طيار من طراز "بي بي إل أيه تو-141" سوفياتية الصنع، حيث وصلت من أوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
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18:45 GMT
وتم إزالة حطام الطائرة دون طيار من مكان وقوعها، اليوم الأحد، وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن استخراج "الصندوق الأسود" للطائرة دون طيار.
وقال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، إن "شظايا طائرة دون طيار تحطمت في زغرب تحمل آثار متفجرة، واحتوائها على قنبلة جوية سوفياتية الصنع، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق مع شركائنا بالناتو".
وذكر التلفزيون الوطني الكرواتي عن مصدر في وزارة الدفاع: "القنبلة الجوية التي عثر عليها في حطام الطائرة دون طيار تزن 120 كيلوغرامًا، وحيث أن المسيرة سقطت على أرض ناعمة، خلف الانفجار حفرة، فلو وقعت على الإسفلت أو الخرسانة، لكان الأمر كارثيا".
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