https://arabic.sputniknews.com/20220313/سقوط-طائرة-مسيرة-سوفياتية-على-الأراضي-الكرواتية-1059860737.html
سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية
سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية
أفاد التلفزيون الوطني الكرواتي نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الكرواتية، بأن "طائرة دون طيار سوفياتية الصنع تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب، وكانت تحمل قنبلة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:22+0000
2022-03-13T19:22+0000
2022-03-13T19:22+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
وأضاف المصدر أنه "تحطمت الطائرة ليلة الجمعة فى "منطقة خضراء" فى إحدى أحياء العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجار، وخلفت حفرة مكان سقوطها".وأردف المصدر"عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، ومن المفترض أن تكون هذه الطائرة دون طيار من طراز "بي بي إل أيه تو-141" سوفياتية الصنع، حيث وصلت من أوكرانيا".وتم إزالة حطام الطائرة دون طيار من مكان وقوعها، اليوم الأحد، وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن استخراج "الصندوق الأسود" للطائرة دون طيار.وقال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، إن "شظايا طائرة دون طيار تحطمت في زغرب تحمل آثار متفجرة، واحتوائها على قنبلة جوية سوفياتية الصنع، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق مع شركائنا بالناتو".وذكر التلفزيون الوطني الكرواتي عن مصدر في وزارة الدفاع: "القنبلة الجوية التي عثر عليها في حطام الطائرة دون طيار تزن 120 كيلوغرامًا، وحيث أن المسيرة سقطت على أرض ناعمة، خلف الانفجار حفرة، فلو وقعت على الإسفلت أو الخرسانة، لكان الأمر كارثيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/زيلينسكي-يعين-مديرا-أمنيا-جديدا-في-لفوف-1059859461.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
سقوط طائرة مسيرة "سوفياتية" على الأراضي الكرواتية
تابعنا عبر
أفاد التلفزيون الوطني الكرواتي نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الكرواتية، بأن "طائرة دون طيار سوفياتية الصنع تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب، وكانت تحمل قنبلة جوية بوزن 120 كيلوغرامًا، انفجرت بعد استهدافها باستخدام طائرة مسيرة كرواتية".
وأضاف المصدر أنه "تحطمت الطائرة ليلة الجمعة فى "منطقة خضراء" فى إحدى أحياء العاصمة الكرواتية، وسمع دوي انفجار، وخلفت حفرة مكان سقوطها".
وأردف المصدر"عثرت الشرطة على مظلتين في مكان قريب، ومن المفترض أن تكون هذه الطائرة دون طيار من طراز "بي بي إل أيه تو-141" سوفياتية الصنع، حيث وصلت من أوكرانيا".
وتم إزالة حطام الطائرة دون طيار من مكان وقوعها، اليوم الأحد، وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن استخراج "الصندوق الأسود" للطائرة دون طيار.
وقال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، إن "شظايا طائرة دون طيار تحطمت في زغرب تحمل آثار متفجرة، واحتوائها على قنبلة جوية سوفياتية الصنع، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق مع شركائنا بالناتو".
وذكر التلفزيون الوطني الكرواتي عن مصدر في وزارة الدفاع: "القنبلة الجوية التي عثر عليها في حطام الطائرة دون طيار تزن 120 كيلوغرامًا، وحيث أن المسيرة سقطت على أرض ناعمة، خلف الانفجار حفرة، فلو وقعت على الإسفلت أو الخرسانة، لكان الأمر كارثيا".