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زيلينسكي يعين مديرا أمنيا جديدا في لفوف
زيلينسكي يعين مديرا أمنيا جديدا في لفوف
استبدل فلاديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن الأوكراني في منطقة لفوف، حيث دمرت القوات العسكرية الروسية، اليوم الأحد، القاعدة التي استضافت مرتزقة أجانب. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T18:45+0000
2022-03-13T18:45+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأصدر زيلينسكي مرسوما ينص على "تعيين أرتيوم إيغوريفيتش بوندارينكو كرئيس لجهاز الأمن في أوكرانيا في منطقة لفوف".وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في 13 مارس/ آذار، بمقتل 180 مقاتلا أجنبيًا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفوف غربي أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي باسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات دون طيار 46 نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و33 منطقة تخزين عتاد عسكري".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-تستأنف-يوم-غد-1059857780.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

زيلينسكي يعين مديرا أمنيا جديدا في لفوف

18:45 GMT 13.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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استبدل فلاديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن الأوكراني في منطقة لفوف، حيث دمرت القوات العسكرية الروسية، اليوم الأحد، القاعدة التي استضافت مرتزقة أجانب.
وأصدر زيلينسكي مرسوما ينص على "تعيين أرتيوم إيغوريفيتش بوندارينكو كرئيس لجهاز الأمن في أوكرانيا في منطقة لفوف".
وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في 13 مارس/ آذار، بمقتل 180 مقاتلا أجنبيًا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفوف غربي أوكرانيا.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
17:59 GMT
وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي باسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".
وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات دون طيار 46 نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و33 منطقة تخزين عتاد عسكري".
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