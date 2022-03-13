https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصرع-2-على-الأقل-إثر-انفجار-لغم-أرضي-في-بوركينا-فاسو-1059863608.html
مصرع 2 على الأقل إثر انفجار لغم أرضي في بوركينا فاسو
مصرع 2 على الأقل إثر انفجار لغم أرضي في بوركينا فاسو
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عدد آخر عندما مرت حافلة فوق لغم أرضي في شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T20:55+0000
2022-03-13T20:55+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن شاهد عيان، أن حافلة نقل عام دمرت تماما عندما مرت فوق لغم أرضي على بعد كيلومترات قليلة من بلدة تاباركو، ما أسفر عن مصرع اثنين من ركاب الحافلة وإصابة عشرة آخرين.وتعاني بوركينا فاسو من هجمات إرهابية منذ عام 2015، عندما بدأ إرهابيون موالون للـ"قاعدة" وتنظيم "داعش" في شن غارات عبر الحدود مع مالي، حيث وصل إجمالي ضحايا تلك الهجمات أكثر من ألفي شخص.كثيرا ما يستهدف تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى وجماعة دعم الإسلام والمسلمين التابعة للـ"قاعدة" منطقة "الحدود الثلاثية" في الشمال بهجمات مميتة ضد المدنيين والجنود، وتضاعفت الهجمات بالقنابل محلية الصنع منذ عام 2018، مما أودى بحياة حوالي 300 شخص من المدنيين والعسكريين.وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو، في فبراير/شباط الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا ونحو 40 جريحا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مصرع 2 على الأقل إثر انفجار لغم أرضي في بوركينا فاسو
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عدد آخر عندما مرت حافلة فوق لغم أرضي في شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد.
ونقلت "فرانس برس" عن شاهد عيان، أن حافلة نقل عام دمرت تماما عندما مرت فوق لغم أرضي على بعد كيلومترات قليلة من بلدة تاباركو، ما أسفر عن مصرع اثنين من ركاب الحافلة وإصابة عشرة آخرين.
وتعاني بوركينا فاسو من هجمات إرهابية منذ عام 2015، عندما بدأ إرهابيون موالون للـ"قاعدة" وتنظيم "داعش" في شن غارات عبر الحدود مع مالي، حيث وصل إجمالي ضحايا تلك الهجمات أكثر من ألفي شخص.
كثيرا ما يستهدف تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى وجماعة دعم الإسلام والمسلمين التابعة للـ"قاعدة" منطقة "الحدود الثلاثية" في الشمال بهجمات مميتة ضد المدنيين والجنود، وتضاعفت الهجمات بالقنابل محلية الصنع منذ عام 2018، مما أودى بحياة حوالي 300 شخص من المدنيين والعسكريين.
وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو
، في فبراير/شباط الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا ونحو 40 جريحا.