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مقتدى الصدر بعد الهجوم الصاروخي على أربيل: وكأن الكرد ليسوا عراقيين
مقتدى الصدر بعد الهجوم الصاروخي على أربيل: وكأن الكرد ليسوا عراقيين
علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على القصف الذي تعرضت له ‏محافظة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا‎.‎ 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:14+0000
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وكتب الصدر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع".وتابع: "وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"، وأردف مشددا: "لن تركع أربيل إلا للاعتدال والسيادة والاستقلال".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن استهداف محافظة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مقتدى الصدر بعد الهجوم الصاروخي على أربيل: وكأن الكرد ليسوا عراقيين

06:14 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 13.03.2022)
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على القصف الذي تعرضت له ‏محافظة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا‎.‎
وكتب الصدر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع".
وتابع: "وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"، وأردف مشددا: "لن تركع أربيل إلا للاعتدال والسيادة والاستقلال".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن استهداف محافظة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.
وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
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