https://arabic.sputniknews.com/20220314/أستراليا-تحل-محل-روسيا-في-نهائيات-كأس-بيلي-جان-كينج-للتنس-1059870080.html

أستراليا تحل محل روسيا في نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس

أستراليا تحل محل روسيا في نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس

قال الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستحل محل المنتخب الروسي الموقوف في نهائيات كأس بيلي جين كينغ. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T07:22+0000

2022-03-14T07:22+0000

2022-03-14T07:24+0000

مجتمع

رياضة

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ويعتبر المنتخب الأسترالي هو الفريق الأعلى تصنيفا بين المتأهلين للنصف النهائي الخاسرين في عام 2021، وسيأخذ مكان روسيا تلقائيا في نهائيات هذا العام، المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "رويترز".يشار إلى أن المنتخب الروسي حُرم من الدفاع عن ألقابه في كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينج عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما تم منع بيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية.وفي وقت سابق، قال مصدر في رابطة محترفي التنس (ATP)، إن لاعبي التنس الروسيين دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، اضطرا إلى إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية على "إنستغرام".وأشار المصدر إلى أن لاعبي التنس الروسيين ميدفيديف وخاشانوف أجبرا على إزالة الأعلام الروسية من حسابيهما على إنستغرام. وفي وقت سابق، قام خاشانوف وميدفيديف بإزالة العلم الروسي من الوصف على صفحات إنستغرام الخاصة بهما.وفي 1 مارس/ آذار الجاري، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشاروا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهما من الجولة".

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مجتمع, رياضة