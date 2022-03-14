https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-تحذير-من-ارتفاع-صاروخي-في-أسعار-البنزين-في-أمريكا-1059892729.html
إعلام: تحذير من ارتفاع "صاروخي" في أسعار البنزين في أمريكا
إعلام: تحذير من ارتفاع "صاروخي" في أسعار البنزين في أمريكا
أشارت وسائل إعلامية إلى أن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيستمر في الأشهر المقبلة وسيزداد سوءا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:44+0000
2022-03-14T14:44+0000
2022-03-14T14:44+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير أجرته شبكة "إن بي سي " الأمريكية مع عدد من السائقين في محطات الوقود، تحدثوا فيه عن زيادة الأسعار خلال الشهرين الماضيين، حيث زادت تكلفة ملء الخزان عدة مرات: بدلاً من 40 دولارًا، إلى رقم من ثلاثة أعداد.في المتوسط في البلاد، يكلف البنزين 4.3 دولارات للغالون (حوالي 480 روبل لكل 3.75 لتر). بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، بدأت خدمات سيارات الأجرة في فرض رسوم إضافية.وبحسب قوله، فإن سائقي عربات العربات يضطرون الآن إلى العمل من أجل الحد الأدنى للأجور. واقترح العديد من حكام الولايات إلغاء الضرائب المحلية مؤقتًا على الوقود لتعويض الارتفاع في الأسعار جزئيًا. واختتم كروكيت بالقول: "كما يقول معظم الخبراء، يجب أن نتوقع أن يستمر هذا لبضعة أشهر على الأقل. هناك عبارة شائعة في هذه الصناعة مفادها أن أسعار البنزين ترتفع بشدة وتتراجع". في الأسابيع الأخيرة ، على خلفية ارتفاع أسعار مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفعت تكلفة الوقود في محطات الوقود. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرًا حظرًا على واردات النفط الروسية من أجل زيادة الضغط على موسكو بشأن عملية خاصة في أوكرانيا. من بين أمور أخرى ، حظرت واشنطن استيراد موارد الطاقة الأخرى ، بما في ذلك الغاز الطبيعي. في وقت لاحق ، انضمت كندا إلى "عقوبات النفط".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: تحذير من ارتفاع "صاروخي" في أسعار البنزين في أمريكا
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أشارت وسائل إعلامية إلى أن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيستمر في الأشهر المقبلة وسيزداد سوءا.
وبحسب تقرير أجرته شبكة "إن بي سي " الأمريكية مع عدد من السائقين في محطات الوقود، تحدثوا فيه عن زيادة الأسعار خلال الشهرين الماضيين، حيث زادت تكلفة ملء الخزان عدة مرات: بدلاً من 40 دولارًا، إلى رقم من ثلاثة أعداد.
في المتوسط في البلاد، يكلف البنزين
4.3 دولارات للغالون (حوالي 480 روبل لكل 3.75 لتر). بسبب الارتفاع الحاد
في أسعار الوقود، بدأت خدمات سيارات الأجرة في فرض رسوم إضافية.
وتوقع المحلل زاكاري كروكيت أن "النمو سيستمر لمدة شهرين على الأقل".
وبحسب قوله، فإن سائقي عربات العربات يضطرون الآن إلى العمل من أجل الحد الأدنى للأجور. واقترح العديد من حكام الولايات إلغاء الضرائب المحلية مؤقتًا على الوقود لتعويض الارتفاع في الأسعار جزئيًا.
وتشير الدراسة إلى أن أصحاب محطات الوقود لا يحصلون على أرباح جراء ارتفاع أسعار النفط، حيث يحاول الناس قيادة سيارات أقل، وكل الآمال في الربح تنخفض إلى تكلفة إضافية لبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات في المتاجر في محطات الوقود.
واختتم كروكيت بالقول: "كما يقول معظم الخبراء، يجب أن نتوقع أن يستمر هذا لبضعة أشهر على الأقل. هناك عبارة شائعة في هذه الصناعة مفادها أن أسعار البنزين ترتفع بشدة وتتراجع". في الأسابيع الأخيرة ، على خلفية ارتفاع أسعار مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفعت تكلفة الوقود في محطات الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرًا حظرًا على واردات النفط الروسية من أجل زيادة الضغط على موسكو بشأن عملية خاصة في أوكرانيا. من بين أمور أخرى ، حظرت واشنطن استيراد موارد الطاقة الأخرى ، بما في ذلك الغاز الطبيعي. في وقت لاحق ، انضمت كندا إلى "عقوبات النفط".