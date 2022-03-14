https://arabic.sputniknews.com/20220314/الرئيس-اللبناني-عن-علاقته-بـحسن-نصر-الله-نفهم-بعضنا-على-الطاير-1059905743.html
الرئيس اللبناني عن علاقته بـ"حسن نصر الله": نفهم بعضنا على الطاير
الرئيس اللبناني عن علاقته بـ"حسن نصر الله": نفهم بعضنا على الطاير
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن طبيعة علاقته بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بقوله: "نفهم بعض على الطاير". 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:01+0000
2022-03-14T19:01+0000
2022-03-14T19:01+0000
أخبار لبنان
حسن نصر الله
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وفي تصريحات لموقع الميادين، أكد عون أن السياسة التي يتوافق عليها مع "حزب الله" تتأكد في الخيارات السياسية الاستراتيجية.وقال: "تفاهم مار مخايل هو تفاهم مجتمَعيْن لا زعيمَيْن"، لافتا إلى أن "هذا التفاهم سيأخذ مداه مع الوقت خلافاً لما يعتقد كثيرون".وتطرق عون إلى بعض الأمور على مستوى الداخل اللبناني، فأكد أن "معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها"، معبرا عن اطمئنانه لمسار تلك العملية.وعن الجامعة العربية وعودة سوريا أكد عون أن "جامعة الدول العربية ستعود إلى سوريا"، حسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20161024/لبنان-نصر-الله-1020550515.html
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أخبار لبنان, حسن نصر الله
الرئيس اللبناني عن علاقته بـ"حسن نصر الله": نفهم بعضنا على الطاير
تابعنا عبر
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن طبيعة علاقته بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بقوله: "نفهم بعض على الطاير".
وفي تصريحات لموقع الميادين
، أكد عون أن السياسة التي يتوافق عليها مع "حزب الله" تتأكد في الخيارات السياسية الاستراتيجية.
24 أكتوبر 2016, 06:39 GMT
وقال: "تفاهم مار مخايل هو تفاهم مجتمَعيْن لا زعيمَيْن
"، لافتا إلى أن "هذا التفاهم سيأخذ مداه مع الوقت خلافاً لما يعتقد كثيرون".
وعن طبيعة علاقته بالأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، قال الرئيس اللبناني: "لا نتكلم، لكن يفهم أحدنا على الآخر على الطاير".
وتطرق عون إلى
بعض الأمور على مستوى الداخل اللبناني، فأكد أن "معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها"، معبرا عن اطمئنانه لمسار تلك العملية.
وقال: "المسارات القضائية في الداخل أو الخارج يمكن أن تتأخر لكن يستحيل أن تتوقف"، لافتا إلى أن "معركة تحرير الحسابات المالية ليست أقل شأناً من معركة تحرير القرار السياسي".
وعن الجامعة العربية وعودة سوريا أكد عون
أن "جامعة الدول العربية ستعود إلى سوريا"، حسب تعبيره.