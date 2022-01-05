عون يعلق مجددا على خطاب نصر الله بشأن السعودية... المملكة مارست أقصى ما لديها

وقال عون، في تصريحات مع صحيفة نداء الوطن، إنه "يفضل تخفيف اللهجة حيال السعودية"، معتبرا "المملكة مارست أقصى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم".وكان ميشال عون، أعلن أمس الثلاثاء، أن علاقات لبنان العربية والدولية مهمة ويجب العمل على استمرارها وتطويرها في مسار يرعى مصالح الجميع.وقال: "إننا نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية لا سيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية"، مضيفا: "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".وشن حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".