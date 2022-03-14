https://arabic.sputniknews.com/20220314/المغرب-يعرض-دعما-لوقود-الديزل-على-شركات-النقل-1059909627.html
المغرب يعرض دعما لوقود الديزل على شركات النقل
المغرب يعرض دعما لوقود الديزل على شركات النقل
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن المغرب يعتزم في الأيام المقبلة البدء في دعم وقود الديزل بما يعود بالفائدة على العاملين في قطاع النقل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T22:01+0000
2022-03-14T22:01+0000
2022-03-14T22:01+0000
أخبار المغرب اليوم
سعر الديزل
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وقال وزير النقل محمد عبد الجليل لوكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية بعد اجتماع مع شركات النقل، إن الإجراء يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.وأبلغ وزير الميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الدعم سيُدفع مباشرة للمهنيين وسيظل ساريا "حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية".وحرر المغرب أسعار الوقود في عام 2015 ويستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من النفط المكرر منذ إغلاق مصفاته النفطية الوحيدة سامير في نفس العام، بسبب ضرائب غير مدفوعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/المغرب-وإسبانيا-ما-سر-عدم-عودة-العلاقات-لطبيعتها-رغم-التصريحات-الإيجابية-1058038000.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, سعر الديزل
المغرب يعرض دعما لوقود الديزل على شركات النقل
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن المغرب يعتزم في الأيام المقبلة البدء في دعم وقود الديزل بما يعود بالفائدة على العاملين في قطاع النقل.
وقال وزير النقل محمد عبد الجليل لوكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية بعد اجتماع مع شركات النقل
، إن الإجراء يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
نظم سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة في الآونة الأخيرة احتجاجات متعددة، لحث الحكومة على المساعدة
في تفادي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع.
وأبلغ وزير الميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الدعم سيُدفع مباشرة للمهنيين وسيظل ساريا "حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية".
وحرر المغرب أسعار الوقود في عام 2015 ويستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من النفط المكرر منذ إغلاق مصفاته النفطية الوحيدة سامير في نفس العام، بسبب ضرائب غير مدفوعة.