https://arabic.sputniknews.com/20220314/النيابة-الإسرائيلية-ترفض-التماسا-بالإفراج-عن-شيخ-الأسرى-الفلسطينيين-82-عاما-1059909293.html
النيابة الإسرائيلية ترفض التماسا بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين.. 82 عاما
النيابة الإسرائيلية ترفض التماسا بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين.. 82 عاما
رفضت النيابة الإسرائيلية التماسا يطالب بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بسبب مرضه. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:45+0000
2022-03-14T21:45+0000
2022-03-14T21:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
السجون الإسرائيلية
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وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح أن "النيابة العامة لدولة الاحتلال قدمت ردها اليوم على الالتماس الخاص بطلب الإفراج المبكر عن (شيخ الأسرى) الأسير المريض فؤاد الشوبكي".وقال: "النيابة وكعادتها رفضت قرار الإفراج المبكر عن الأسير الشوبكي وهذا ما كان متوقعًا، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة العليا للاحتلال موعدا للبت في هذه القضية".ولفت نادي الأسير إلى أن هذه المحاولات القانونية تأتي لتحقيق حرّية الأسير الشوبكي، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، مشيرا إلى أن الأسير فؤاد حجازي الشوبكي (82 عاما) يدخل اليوم عامه ال17 في سجون الاحتلال
https://arabic.sputniknews.com/20190409/شذى-فلسطين--خطيبها-اكتملت-القصة-1040353277.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السجون الإسرائيلية
النيابة الإسرائيلية ترفض التماسا بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين.. 82 عاما
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رفضت النيابة الإسرائيلية التماسا يطالب بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بسبب مرضه.
وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح أن "النيابة العامة لدولة الاحتلال قدمت ردها اليوم على الالتماس الخاص بطلب الإفراج المبكر عن (شيخ الأسرى) الأسير المريض
فؤاد الشوبكي".
وقال: "النيابة وكعادتها رفضت قرار
الإفراج المبكر عن الأسير الشوبكي وهذا ما كان متوقعًا، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة العليا للاحتلال موعدا للبت في هذه القضية".
ولفت نادي الأسير إلى أن هذه المحاولات القانونية تأتي لتحقيق حرّية الأسير
الشوبكي، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، مشيرا إلى أن الأسير فؤاد حجازي الشوبكي (82 عاما) يدخل اليوم عامه ال17 في سجون الاحتلال