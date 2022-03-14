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بوتين يصدر قانونا يسمح للشركات الروسية بحق استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة في الرحلات المحلية
بوتين يصدر قانونا يسمح للشركات الروسية بحق استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة في الرحلات المحلية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تسجيل حقوق الطائرات الأجنبية التي تم استئجارها من قبل الشركات الروسية، وكذلك إصدار شهادات صلاحية الطيران الخاصة... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:58+0000
2022-03-14T11:59+0000
روسيا
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ووافق رئيس الدولة على التعديلات التي أدخلت على قانون الملاحة الجوية الروسي وعدد من القوانين التشريعية التي ستسمح لشركات الطيران الروسية بالاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية وتشغيل الطائرات في الرحلات الداخلية، حسبما ذكرته بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا.وتجدر الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى ضمان العمل المتواصل لأنشطة قطاعات الطيران المحلية، في مجال الطيران المدني، كجزء من اعتماد تدابير مكافحة العقوبات.وستصدر مراكز الاعتماد ومعامل الاختبار الآن شهادات الصلاحية للطائرات المدنية، والتي ستحدد وزارة النقل متطلباتها، ووفقًا للمصدر، تم تأجيل المواعيد النهائية لاعتماد الوسائل التقنية لضمان أمن النقل من 1 يناير/كانون الثاني 2022، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أجل السماح لـ "كيانات البنية التحتية للنقل بإعادة تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء التصديق".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-يناقش-مع-نظيره-القطري-الملف-الأوكراني-والعلاقات-الثنائية-1059881074.html
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روسيا

بوتين يصدر قانونا يسمح للشركات الروسية بحق استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة في الرحلات المحلية

11:58 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 14.03.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تحقيق المشاريع المهمة في مجال الطيران المدني في إطار معرض "ماكس 2021" في موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تحقيق المشاريع المهمة في مجال الطيران المدني في إطار معرض ماكس 2021 في موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تسجيل حقوق الطائرات الأجنبية التي تم استئجارها من قبل الشركات الروسية، وكذلك إصدار شهادات صلاحية الطيران الخاصة بها.
ووافق رئيس الدولة على التعديلات التي أدخلت على قانون الملاحة الجوية الروسي وعدد من القوانين التشريعية التي ستسمح لشركات الطيران الروسية بالاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية وتشغيل الطائرات في الرحلات الداخلية، حسبما ذكرته بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا.
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وتجدر الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى ضمان العمل المتواصل لأنشطة قطاعات الطيران المحلية، في مجال الطيران المدني، كجزء من اعتماد تدابير مكافحة العقوبات.
وستصدر مراكز الاعتماد ومعامل الاختبار الآن شهادات الصلاحية للطائرات المدنية، والتي ستحدد وزارة النقل متطلباتها، ووفقًا للمصدر، تم تأجيل المواعيد النهائية لاعتماد الوسائل التقنية لضمان أمن النقل من 1 يناير/كانون الثاني 2022، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أجل السماح لـ "كيانات البنية التحتية للنقل بإعادة تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء التصديق".
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