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https://arabic.sputniknews.com/20220314/بينهم-مصريون-وعراقيون-توقيف-222-مهاجرا-غير-شرعي-في-تركيا-1059873025.html
بينهم مصريون وعراقيون... توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في تركيا
بينهم مصريون وعراقيون... توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في تركيا
أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في قضاء أورلا في ولاية إزمير غربي الدولة الأوروبية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:27+0000
2022-03-14T08:27+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لولاية إزمير، أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا يسعون لمغادرة تركيا إلى اليونان بطريقة غير قانونية.وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن 149 من المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية و39 من العراق و8 إيرانيين و8 مصريين و3 يمنيين و15 سوريًا.وفي أعقاب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم، تم تسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/تركيا-واليونان-يتفقان-على-إبقاء-الاتصالات-مفتوحة-رغم-الخلافات-1059850980.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

بينهم مصريون وعراقيون... توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في تركيا

08:27 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Burcu Okutan / الذهاب إلى بنك الصورمهاجرون في معبر بازاركول الحدودي في تركيا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020
مهاجرون في معبر بازاركول الحدودي في تركيا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، توقيف 222 مهاجرا غير شرعي في قضاء أورلا في ولاية إزمير غربي الدولة الأوروبية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لولاية إزمير، أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا يسعون لمغادرة تركيا إلى اليونان بطريقة غير قانونية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
تركيا واليونان يتفقان على "إبقاء الاتصالات مفتوحة" رغم الخلافات
أمس, 15:25 GMT
وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن 149 من المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية و39 من العراق و8 إيرانيين و8 مصريين و3 يمنيين و15 سوريًا.
وفي أعقاب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم، تم تسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير.
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