https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-حكومة-لبنان-يعلن-عزوفه-عن-خوض-الانتخابات-النيابية-ويوجه-دعوة-إلى-الشعب-1059896418.html
رئيس حكومة لبنان يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية ويوجه دعوة إلى الشعب
رئيس حكومة لبنان يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية ويوجه دعوة إلى الشعب
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل، عملا بمبدأ... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:48+0000
2022-03-14T15:48+0000
2022-03-14T15:48+0000
لبنان
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي خلال كلمة متلفزة "إفساحا بالمجال للجيل الجديد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية".ودعا ميقاتي المواطنين اللبنانيين إلى "المشاركة والاقتراع بالانتخابات النيابية وخصوصا أهلي في طرابلس إذا ليس هناك سبب لعدم الاقتراع".وجال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على الرؤساء الثلاثة في زيارة رسمية إلى لبنان، وبدأت جولة أبو الغيط من قصر بعبدا بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.وأكد أبو الغيط أنّه وجد تصميما على إجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق لبنان نحو المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية خلال الفترة المقبلة.وأضاف "استمعت إلى تقييم فخامته للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خاصة أن لبنان في رئاسة المجلس الوزاري العربي حاليّا لمدة 6 أشهر، وأبلغته تأكيد الاجتماع الوزاري التشاوري المقبل في بيروت منتصف هذه السنة".وتابع "بشكل عام، كان اللقاء طيبا للغاية، ووجدت الكثير من التصميم لدى فخامته على المضي بلبنان في طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار واستعادة الأوضاع الطبيعية".وأعرب أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان وأعتقد أنّنا سننفّذ هذه الخطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/إرجاء-البلديات-هل-يمهد-لتأجيل-الانتخابات-النيابية-في-لبنان؟-1059508479.html
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لبنان, العالم العربي
رئيس حكومة لبنان يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية ويوجه دعوة إلى الشعب
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي خلال كلمة متلفزة "إفساحا بالمجال للجيل الجديد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية".
ودعا ميقاتي المواطنين اللبنانيين إلى "المشاركة والاقتراع بالانتخابات النيابية وخصوصا أهلي في طرابلس إذا ليس هناك سبب لعدم الاقتراع".
وجال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على الرؤساء الثلاثة في زيارة رسمية إلى لبنان
، وبدأت جولة أبو الغيط من قصر بعبدا بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأكد أبو الغيط أنّه وجد تصميما على إجراء الانتخابات
في موعدها، وإطلاق لبنان نحو المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "استمعت إلى تقييم فخامته للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خاصة أن لبنان في رئاسة المجلس الوزاري العربي حاليّا لمدة 6 أشهر، وأبلغته تأكيد الاجتماع الوزاري التشاوري المقبل في بيروت منتصف هذه السنة".
وتابع "بشكل عام، كان اللقاء طيبا للغاية، ووجدت الكثير من التصميم لدى فخامته على المضي بلبنان في طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار واستعادة الأوضاع الطبيعية".
وأعرب أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان وأعتقد أنّنا سننفّذ هذه الخطوة.