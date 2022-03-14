https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-فنلندا-يكشف-إجابة-بوتين-عندما-سأله-إن-كان-يريد-تغيير-النظام-في-أوكرانيا-1059901195.html
رئيس فنلندا يكشف إجابة بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا
رئيس فنلندا يكشف إجابة بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا
قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:02+0000
2022-03-14T17:02+0000
2022-03-14T17:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف نينيستو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل، كان هذا هو التفاهم حتى الآن".وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، قد اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وحثه على التحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي، في بيان، بأن الرئيس الفنلندي "أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يدعو-الجيش-الأوكراني-إلى-الاستيلاء-على-السلطة-قائلا-الاتفاق-معكم-أسهل-1059154717.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس فنلندا يكشف إجابة بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا
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قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام.
وأضاف نينيستو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية
إن "لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل، كان هذا هو التفاهم حتى الآن".
وتابع "لقد كان واضحا جدا عندما قلت ذلك. (سألته) هل تخليتَ عن هذا المطلب قال: لم أطالب به أبدا".
وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، قد اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وحثه على التحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي، في بيان، بأن الرئيس الفنلندي "أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.