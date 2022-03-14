https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-فنلندا-يكشف-إجابة-بوتين-عندما-سأله-إن-كان-يريد-تغيير-النظام-في-أوكرانيا-1059901195.html

رئيس فنلندا يكشف إجابة بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا

رئيس فنلندا يكشف إجابة بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T17:02+0000

2022-03-14T17:02+0000

2022-03-14T17:02+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف نينيستو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل، كان هذا هو التفاهم حتى الآن".وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، قد اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وحثه على التحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي، في بيان، بأن الرئيس الفنلندي "أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يدعو-الجيش-الأوكراني-إلى-الاستيلاء-على-السلطة-قائلا-الاتفاق-معكم-أسهل-1059154717.html

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