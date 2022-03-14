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https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-وزراء-اليونان-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-فيديو-1059881553.html
رئيس وزراء اليونان يعلن إصابته بفيروس كورونا... فيديو
رئيس وزراء اليونان يعلن إصابته بفيروس كورونا... فيديو
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:25+0000
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فيروس كورونا
اليونان
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وقال رئيس الوزراء اليوناني في رسالة مصورة عبر فيسبوك: "جاءت نتيجة الفحص إيجابية هذا الصباح وبالتالي سأعزل نفسي في المنزل وأمارس مهامي من هناك".وكان ميتسوتاكيس قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، أمس الأحد.
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فيروس كورونا, اليونان

رئيس وزراء اليونان يعلن إصابته بفيروس كورونا... فيديو

11:25 GMT 14.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في رسالة مصورة عبر فيسبوك: "جاءت نتيجة الفحص إيجابية هذا الصباح وبالتالي سأعزل نفسي في المنزل وأمارس مهامي من هناك".
وكان ميتسوتاكيس قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، أمس الأحد.
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