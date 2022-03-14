https://arabic.sputniknews.com/20220314/رجل-يقرر-عدم-التقاعد-بعد-فوزه-بأكبر-جائزة-يانصيب-1059884761.html
رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب
رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب
قرر أحد سكان ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الذي فاز بالجائزة الرئيسية في اليانصيب، عدم التقاعد والاستمرار في العمل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:08+0000
2022-03-14T12:08+0000
2022-03-14T12:08+0000
العالم
يانصيب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104019/33/1040193373_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_41835bb56d490cad5dec458cd93bd012.jpg
وكان صاحب الجائزة قد اشترى تذكرة يانصيب فورية من متجر، وأزال الطبقة الواقية، ليكتشف أنه ربح 300 ألف دولار. وبحسب تقديرات منظمي اليانصيب، كان احتمال أن يربح أحدهم تلك الجائزة لا يتجاوز واحداً من بين 900 ألف، وفقا لموقع "WPDE-TV" الأمريكي.وعلى الرغم من محالفته الحظ بربح تلك الجائزة المالية القيمة، فإن الرابح الأمريكي لا يخطط للاستقالة، حيث يرى أن الجائزة ستجعل حياته سعيدة إلى حد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لن يسمح لنفسه بأن يعيش حياة خاملة، حيث أوضح: "يمكنني أن أعمل أقل قليلاً، لكن هذا لن يجعلني أترك وظيفتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بوتين-يصدر-قانونا-يسمح-للشركات-الروسية-بحق-استخدام-الطائرات-الأجنبية-المستأجرة-في-الرحلات-المحلية-1059883423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104019/33/1040193373_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_edf384fd5a1132ed8342f8ae15f1d919.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, يانصيب
رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب
تابعنا عبر
قرر أحد سكان ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الذي فاز بالجائزة الرئيسية في اليانصيب، عدم التقاعد والاستمرار في العمل.
وكان صاحب الجائزة قد اشترى تذكرة يانصيب فورية من متجر، وأزال الطبقة الواقية، ليكتشف أنه ربح 300 ألف دولار. وبحسب تقديرات منظمي اليانصيب، كان احتمال أن يربح أحدهم تلك الجائزة لا يتجاوز واحداً من بين 900 ألف، وفقا لموقع "WPDE-TV" الأمريكي.
وعلى الرغم من محالفته الحظ بربح تلك الجائزة المالية القيمة، فإن الرابح الأمريكي لا يخطط للاستقالة، حيث يرى أن الجائزة ستجعل حياته سعيدة إلى حد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لن يسمح لنفسه بأن يعيش حياة خاملة، حيث أوضح: "يمكنني أن أعمل أقل قليلاً، لكن هذا لن يجعلني أترك وظيفتي".