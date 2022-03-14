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https://arabic.sputniknews.com/20220314/رجل-يقرر-عدم-التقاعد-بعد-فوزه-بأكبر-جائزة-يانصيب-1059884761.html
رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب
رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب
قرر أحد سكان ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الذي فاز بالجائزة الرئيسية في اليانصيب، عدم التقاعد والاستمرار في العمل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:08+0000
2022-03-14T12:08+0000
العالم
يانصيب
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وكان صاحب الجائزة قد اشترى تذكرة يانصيب فورية من متجر، وأزال الطبقة الواقية، ليكتشف أنه ربح 300 ألف دولار. وبحسب تقديرات منظمي اليانصيب، كان احتمال أن يربح أحدهم تلك الجائزة لا يتجاوز واحداً من بين 900 ألف، وفقا لموقع "WPDE-TV" الأمريكي.وعلى الرغم من محالفته الحظ بربح تلك الجائزة المالية القيمة، فإن الرابح الأمريكي لا يخطط للاستقالة، حيث يرى أن الجائزة ستجعل حياته سعيدة إلى حد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لن يسمح لنفسه بأن يعيش حياة خاملة، حيث أوضح: "يمكنني أن أعمل أقل قليلاً، لكن هذا لن يجعلني أترك وظيفتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بوتين-يصدر-قانونا-يسمح-للشركات-الروسية-بحق-استخدام-الطائرات-الأجنبية-المستأجرة-في-الرحلات-المحلية-1059883423.html
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العالم, يانصيب

رجل يقرر عدم التقاعد بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب

12:08 GMT 14.03.2022
© Fotolia / Enrico Spanuيانصيب
يانصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Fotolia / Enrico Spanu
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قرر أحد سكان ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الذي فاز بالجائزة الرئيسية في اليانصيب، عدم التقاعد والاستمرار في العمل.
وكان صاحب الجائزة قد اشترى تذكرة يانصيب فورية من متجر، وأزال الطبقة الواقية، ليكتشف أنه ربح 300 ألف دولار. وبحسب تقديرات منظمي اليانصيب، كان احتمال أن يربح أحدهم تلك الجائزة لا يتجاوز واحداً من بين 900 ألف، وفقا لموقع "WPDE-TV" الأمريكي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تحقيق المشاريع المهمة في مجال الطيران المدني في إطار معرض ماكس 2021 في موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
بوتين يصدر قانونا يسمح للشركات الروسية بحق استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة في الرحلات المحلية
11:58 GMT
وعلى الرغم من محالفته الحظ بربح تلك الجائزة المالية القيمة، فإن الرابح الأمريكي لا يخطط للاستقالة، حيث يرى أن الجائزة ستجعل حياته سعيدة إلى حد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لن يسمح لنفسه بأن يعيش حياة خاملة، حيث أوضح: "يمكنني أن أعمل أقل قليلاً، لكن هذا لن يجعلني أترك وظيفتي".
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