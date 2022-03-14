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كولومبيا... ائتلاف اليسار يحقق "تقدما تاريخيا" في الانتخابات التشريعية
كولومبيا... ائتلاف اليسار يحقق "تقدما تاريخيا" في الانتخابات التشريعية
أظهرت نتائج جزئية رسمية أن ائتلاف اليسار في كولومبيا حقق نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:03+0000
2022-03-14T09:03+0000
كولومبيا
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ووفق النتائج التي صدرت في المساء، وشملت أكثر من 93% من الأصوات، فقد فاز "الميثاق التاريخي"، أبرز قوى المعارضة للحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، بـ17 مقعدا من أصل 102 في مجلس الشيوخ بحصوله على 14.52% من الأصوات.وتقدم ائتلاف اليسار على جميع التشكيلات الأخرى التقليدية والمحافظة والليبرالية، بحسب "فرانس برس".وفيما يتعلق بمجلس النواب، فقد حصل الائتلاف اليساري بزعامة غوستافو بيترو على 25 مقعدا من أصل 165، ليحل في المرتبة الثانية بعد الحزب الليبرالي (32).وبذلك يتقدم بفارق ضئيل في عدد الأصوات على المحافظين، بحسب النتائج الجزئية.أما الحزب اليميني الحاكم (المركز الديموقراطي) الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 2018 على أكبر عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ليتكبد خسارة فادحة حيث حل في المرتبة الخامسة فيه، وفي المرتبة الرابعة في مجلس النواب.واعتبر رئيس "الميثاق التاريخي" الذي تم تعيينه في اليوم نفسه ممثل اليسار في الانتخابات الرئاسية في 29 أيار/مايو، أن ائتلافه "حصل على أفضل نتائج للحركة التقدمية في تاريخ الجمهورية الكولومبية". وأضاف بيترو: "إننا بصدد الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مقتل-11-في-انفجار-منجم-في-كولومبيا-وفقدان-أربعة-1059250162.html
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كولومبيا... ائتلاف اليسار يحقق "تقدما تاريخيا" في الانتخابات التشريعية

09:03 GMT 14.03.2022
© REUTERS / Eric Gaillardانتخابات و صناديق اقتراع
انتخابات و صناديق اقتراع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
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أظهرت نتائج جزئية رسمية أن ائتلاف اليسار في كولومبيا حقق نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.
ووفق النتائج التي صدرت في المساء، وشملت أكثر من 93% من الأصوات، فقد فاز "الميثاق التاريخي"، أبرز قوى المعارضة للحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، بـ17 مقعدا من أصل 102 في مجلس الشيوخ بحصوله على 14.52% من الأصوات.
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وتقدم ائتلاف اليسار على جميع التشكيلات الأخرى التقليدية والمحافظة والليبرالية، بحسب "فرانس برس".
وفيما يتعلق بمجلس النواب، فقد حصل الائتلاف اليساري بزعامة غوستافو بيترو على 25 مقعدا من أصل 165، ليحل في المرتبة الثانية بعد الحزب الليبرالي (32).
وبذلك يتقدم بفارق ضئيل في عدد الأصوات على المحافظين، بحسب النتائج الجزئية.
أما الحزب اليميني الحاكم (المركز الديموقراطي) الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 2018 على أكبر عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ليتكبد خسارة فادحة حيث حل في المرتبة الخامسة فيه، وفي المرتبة الرابعة في مجلس النواب.
واعتبر رئيس "الميثاق التاريخي" الذي تم تعيينه في اليوم نفسه ممثل اليسار في الانتخابات الرئاسية في 29 أيار/مايو، أن ائتلافه "حصل على أفضل نتائج للحركة التقدمية في تاريخ الجمهورية الكولومبية". وأضاف بيترو: "إننا بصدد الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى".
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