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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-زيلينسكي-هناك-تقدم-في-المحادثات-مع-الروس-لعقد-اجتماع-في-إسرائيل-1059882934.html
مستشار زيلينسكي: هناك تقدم في المحادثات مع الروس لعقد اجتماع في إسرائيل
مستشار زيلينسكي: هناك تقدم في المحادثات مع الروس لعقد اجتماع في إسرائيل
قال أليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن هناك تقدم في المحادثات مع روسيا لعقد اجتماع في إسرائيل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:52+0000
2022-03-14T11:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
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وأوضح في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هناك نوع من التقدم والتقارب في المحادثات، وقد ذكر الرئيس زيلينسكي نفسه إمكانية إجراء المحادثات في القدس".وأضاف أرستوفيتش: "لو لم يوافق الروس على ذلك، لما كانت الاحتمالية لتطرح على الطاولة"، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل إضافية عن آخر التطورات في الاتصالات الجارية بهذا الصدد.وظهرت فكرة إجراء توسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا، في الأيام الأولى التي أعقبت العملية العسكرية الروسية. وخلال المحادثة الأولى بينهما طلب زيلينسكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المساعدة في إجراء محادثات مع روسيا.فيما قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "يعتقد رئيسنا أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويمكن استخدامها للمساعدة"، معتبرا أن "إجراء المحادثات في القدس أفضل من بيلاروسيا حليفة روسيا".أثار زيلينسكي الفكرة، مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد محادثة أخرى مع بينيت. وقال إنه اقترح إجراء مفاوضات مع روسيا في القدس، وأعرب عن أمله في أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأثير إيجابي على الاتصالات، معتبرا أنه يمكن لإسرائيل أن تقدم ضمانات أمنية للأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/زيلينسكي-اقترحت-على-بينيت-إجراء-محادثات-مع-روسيا-في-إسرائيل-1059807081.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار زيلينسكي: هناك تقدم في المحادثات مع الروس لعقد اجتماع في إسرائيل

11:52 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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قال أليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن هناك تقدم في المحادثات مع روسيا لعقد اجتماع في إسرائيل.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هناك نوع من التقدم والتقارب في المحادثات، وقد ذكر الرئيس زيلينسكي نفسه إمكانية إجراء المحادثات في القدس".
وأضاف أرستوفيتش: "لو لم يوافق الروس على ذلك، لما كانت الاحتمالية لتطرح على الطاولة"، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل إضافية عن آخر التطورات في الاتصالات الجارية بهذا الصدد.
وظهرت فكرة إجراء توسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا، في الأيام الأولى التي أعقبت العملية العسكرية الروسية. وخلال المحادثة الأولى بينهما طلب زيلينسكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المساعدة في إجراء محادثات مع روسيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي: اقترحت على بينيت إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل
12 مارس, 14:27 GMT
فيما قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "يعتقد رئيسنا أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويمكن استخدامها للمساعدة"، معتبرا أن "إجراء المحادثات في القدس أفضل من بيلاروسيا حليفة روسيا".
أثار زيلينسكي الفكرة، مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد محادثة أخرى مع بينيت. وقال إنه اقترح إجراء مفاوضات مع روسيا في القدس، وأعرب عن أمله في أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأثير إيجابي على الاتصالات، معتبرا أنه يمكن لإسرائيل أن تقدم ضمانات أمنية للأوكرانيين.
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