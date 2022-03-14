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https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصر-تحسم-الجدل-بعد-تقارير-عن-قروض-جديدة-قد-تؤدي-لانخفاض-قيمة-الجنيه-1059885569.html
مصر تحسم الجدل بعد تقارير عن قروض جديدة قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه
مصر تحسم الجدل بعد تقارير عن قروض جديدة قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:33+0000
2022-03-14T12:33+0000
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ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، "ليس بعد".وكان محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، رجحوا أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.وقال محللو البنك، يوم الثلاثاء الماضي: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".وأضاف البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".وألمحت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى التداعيات التي قد تنعكس على مصر بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار، وأيضا إلى حدوث مباحثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن دون توضيحات أكثر.وقالت غورغيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك التقارير.
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أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر تحسم الجدل بعد تقارير عن قروض جديدة قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه

12:33 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورهالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي
هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، "ليس بعد".

ووصفت الوزيرة صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، وأضافت: "عندما يحدث شيء سنعلنه".

وكان محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، رجحوا أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وقال محللو البنك، يوم الثلاثاء الماضي: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".
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وأضاف البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".
وألمحت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى التداعيات التي قد تنعكس على مصر بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار، وأيضا إلى حدوث مباحثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن دون توضيحات أكثر.
وقالت غورغيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".
ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك التقارير.
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