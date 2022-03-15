عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أنصار-الله-تشترط-مشاركة-السعودية-والإمارات-في-أي-مشاورات-بشأن-اليمن-1059945124.html
"أنصار الله" تشترط مشاركة السعودية والإمارات في أي مشاورات بشأن اليمن
"أنصار الله" تشترط مشاركة السعودية والإمارات في أي مشاورات بشأن اليمن
نفى وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، هشام شرف عبد الله، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد من أنباء عن توجيه مجلس... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:36+0000
2022-03-15T17:36+0000
أخبار اليمن الأن
السعودية
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32908bc3db54bd347a2792fc43b816a8.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال شرف، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "كيف يعقل أن توجه الدعوة للجانب اليمني المتمثل في مواليي السعودية والإمارات من جهة وتحالف صنعاء من جهة أخرى للحضور للتشاور، والنظام الحاكم في السعودية والإمارات ومعهما مجلس التعاون هم المستضيفين ورعاة اللقاء، بينما حقيقة الصراع والحرب الدائرة والحصار القائم وبحسب ما يعرف العالم هو بيد رعاة اللقاء والمستضيفين".وأضاف: "السعودية والإمارات وموالييهما من جهة، وطرف صنعاء من قوى وطنية تشمل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، يعتبر توليفة معقولة لأي ترتيبات للسلام".واشترط وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني"، اتخاذ التحالف عدداً من الإجراءات الإنسانية لتهيئة الأجواء قبل أي تسوية سياسية.وقال: "أي ترتيبات سلام أو تحضير للتسوية يلزمه عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني؛ فتح المطار وتخفيف الحصار، ودخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي ووقف القصف العدواني [في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي]".وتابع: "نحن لم نصمد 7 سنوات والثامنة قادمة حتى نبيع قضيتنا. السيادة الوطنية وحرية القرار والحفاظ على مصالح 30 مليون يمني".وخلص شرف إلى القول إنه "لم يكن الصمود لتحقيق مكاسب لجهات معينة في أي طرف من الأطراف. اليمن وشعبه الأبقى".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بينهم-أنصار-الله-مجلس-التعاون-الخليجي-يدرس-دعوة-أطراف-حرب-اليمن-لمحادثات-في-السعودية-1059917263.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272734_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68ffd2357bfe2bfe28eb571c870cc614.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

"أنصار الله" تشترط مشاركة السعودية والإمارات في أي مشاورات بشأن اليمن

17:36 GMT 15.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقوات جماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
تابعنا عبرGoogle news
نفى وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، هشام شرف عبد الله، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد من أنباء عن توجيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة لوفد صنعاء لإجراء مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، مشترطاً أن تجرى أي مشاورات بين السعودية والإمارات وصنعاء، كأطراف رئيسية في الحرب.
القاهرة – سبوتنيك. وقال شرف، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "كيف يعقل أن توجه الدعوة للجانب اليمني المتمثل في مواليي السعودية والإمارات من جهة وتحالف صنعاء من جهة أخرى للحضور للتشاور، والنظام الحاكم في السعودية والإمارات ومعهما مجلس التعاون هم المستضيفين ورعاة اللقاء، بينما حقيقة الصراع والحرب الدائرة والحصار القائم وبحسب ما يعرف العالم هو بيد رعاة اللقاء والمستضيفين".

وأضاف: "السعودية والإمارات وموالييهما من جهة، وطرف صنعاء من قوى وطنية تشمل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، يعتبر توليفة معقولة لأي ترتيبات للسلام".

واشترط وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني"، اتخاذ التحالف عدداً من الإجراءات الإنسانية لتهيئة الأجواء قبل أي تسوية سياسية.
قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
"بينهم أنصار الله"... مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية
09:16 GMT
وقال: "أي ترتيبات سلام أو تحضير للتسوية يلزمه عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني؛ فتح المطار وتخفيف الحصار، ودخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي ووقف القصف العدواني [في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي]".

وتابع: "نحن لم نصمد 7 سنوات والثامنة قادمة حتى نبيع قضيتنا. السيادة الوطنية وحرية القرار والحفاظ على مصالح 30 مليون يمني".

وخلص شرف إلى القول إنه "لم يكن الصمود لتحقيق مكاسب لجهات معينة في أي طرف من الأطراف. اليمن وشعبه الأبقى".

ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала