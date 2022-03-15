https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأمريكيون-غاضبون-من-تصريحات-بايدن-حول-التضخم-في-البلاد-وإلقاء-اللوم-على-بوتين-1059918672.html
الأمريكيون غاضبون من تصريحات بايدن حول التضخم في البلاد وإلقاء اللوم على بوتين
الأمريكيون غاضبون من تصريحات بايدن حول التضخم في البلاد وإلقاء اللوم على بوتين
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات كبيرة بعد حديثه عن أسباب التضخم القياسي في البلاد. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:46+0000
2022-03-15T09:46+0000
2022-03-15T09:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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نشر موقع "ذا هيل" ردود الأفعال الغاضبة على تصريحات الرئيس الأمريكي في شرحه لأسباب التضخم، والتي أرجعها لسببين الأول هو الجائحة والثاني هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأسعار الغاز.ليعلق شخص باسم روبرت ريد، قائلا: "لا يا سيدي، السبب الثاني هو أنك أصريت على إدخال أوكرانيا الوشيك إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".ووصف شخص باسم نيتا، أن سبب التضخم هم التجار، قائلا: "أنت مخطئ. لقد ارتفعت الأسعار لأن الشركات تتلاعب بالسوق. الرؤساء التنفيذيون يربحون على حسابنا. الجشع يقتل سوقًا صحية".وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الأمريكيون غاضبون من تصريحات بايدن حول التضخم في البلاد وإلقاء اللوم على بوتين
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات كبيرة بعد حديثه عن أسباب التضخم القياسي في البلاد.
نشر موقع "ذا هيل" ردود الأفعال الغاضبة على تصريحات الرئيس الأمريكي في شرحه لأسباب التضخم
، والتي أرجعها لسببين الأول هو الجائحة والثاني هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأسعار الغاز.
ليعلق شخص باسم روبرت ريد، قائلا: "لا يا سيدي، السبب الثاني هو أنك أصريت على إدخال أوكرانيا الوشيك إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".
وعلق شون كروسبي، قائلا: "اشرح كيف يمكن أن يتسبب بوتين في حدوث تضخم في الولايات المتحدة، إذا كان التضخم في أمريكا قبل الأحداث في أوكرانيا؟.هذا ليس السبب على الإطلاق، وأنت تعرف ذلك".
ووصف شخص باسم نيتا، أن سبب التضخم هم التجار، قائلا: "أنت مخطئ. لقد ارتفعت الأسعار لأن الشركات تتلاعب بالسوق. الرؤساء التنفيذيون يربحون على حسابنا. الجشع يقتل سوقًا صحية".
ووصفت هيلين فان زيل، ذلك بسخرية القدر، قائلة: "تخيل الفيروس الذي يرفع الأسعار. ثم يجب أن يتبنى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هذه التقنية".
وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا
وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.