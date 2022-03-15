https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجزائر-اضطرابات-في-رحلات-الطيران-الداخلية-بسبب-التقلبات-الجوية-1059935436.html
الجزائر... اضطرابات في رحلات الطيران الداخلية بسبب التقلبات الجوية
الجزائر... اضطرابات في رحلات الطيران الداخلية بسبب التقلبات الجوية
تعاني المطارات الجزائرية من اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية، بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات جوية، ورياح قوية تعيق حركة الطيران. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:53+0000
2022-03-15T14:53+0000
2022-03-15T14:53+0000
الجزائر
الطيران
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وجاء في بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "النهار".وأفادت الشركة أن هناك "اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب والجهة الغربية للوطن، راجع إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح قوية وزوابع رملية".وأكدت الشركة أن هذا التحذير يظل ساري المفعول حتى تحسن الأحوال الجوية.ولم تقتصر الاضطرابات على الرحلات الداخلية، حيث أظهرت محركات متابعة الرحلات بشكل حي، عن هبوط رحلات قادمة من إسبانيا وفرنسا نحو العاصمة الجزائرية، في جزيرة لابالما إلى حين استقرار الأحوال الجوية.يذكر أن الرياح القوية التي تعرفها البلاد، سببت بعض الخسائر المادية وإصابات عديدة بين المواطنين جراء سقوط الأشجار وبعض الأسقف البالية، حسبما أفادت الحماية المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/رياح-قوية-توقف-حركة-القطارات-في-الجزائر-1059917473.html
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الجزائر, الطيران
الجزائر... اضطرابات في رحلات الطيران الداخلية بسبب التقلبات الجوية
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تعاني المطارات الجزائرية من اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية، بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات جوية، ورياح قوية تعيق حركة الطيران.
وجاء في بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "النهار"
.
وأفادت الشركة أن هناك "اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب والجهة الغربية للوطن، راجع إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح قوية وزوابع رملية".
وأكدت الشركة أن هذا التحذير يظل ساري المفعول حتى تحسن الأحوال الجوية.
ولم تقتصر الاضطرابات على الرحلات الداخلية، حيث أظهرت محركات متابعة الرحلات بشكل حي، عن هبوط رحلات قادمة من إسبانيا وفرنسا نحو العاصمة الجزائرية، في جزيرة لابالما إلى حين استقرار الأحوال الجوية.
يذكر أن الرياح القوية التي تعرفها البلاد، سببت بعض الخسائر المادية وإصابات عديدة بين المواطنين جراء سقوط الأشجار وبعض الأسقف البالية، حسبما أفادت الحماية المدنية.