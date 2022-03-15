https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-تدرج-وزيري-خارجية-ودفاع-كندا-في-قائمة-العقوبات-الشخصية-1059939035.html
الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
أعلنت الخارجية الروسية إدراج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية وتوعدت برد حازم وحتمي على أي ممارسات كندية غير ودية تجاه موسكو. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:44+0000
2022-03-15T15:44+0000
2022-03-15T15:49+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
ونوهت الخارجية إلى أن روسيا ضمت أكثر من 300 برلماني كندي إلى "القائمة السوداء".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
15:44 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الخارجية الروسية إدراج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية وتوعدت برد حازم وحتمي على أي ممارسات كندية غير ودية تجاه موسكو.
ونوهت الخارجية إلى أن روسيا ضمت أكثر من 300 برلماني كندي إلى "القائمة السوداء".