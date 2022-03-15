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الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-تدرج-وزيري-خارجية-ودفاع-كندا-في-قائمة-العقوبات-الشخصية-1059939035.html
الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية
أعلنت الخارجية الروسية إدراج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية وتوعدت برد حازم وحتمي على أي ممارسات كندية غير ودية تجاه موسكو. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:44+0000
2022-03-15T15:49+0000
العالم
روسيا
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ونوهت الخارجية إلى أن روسيا ضمت أكثر من 300 برلماني كندي إلى "القائمة السوداء".
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العالم, روسيا

الخارجية الروسية تدرج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية

15:44 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 15.03.2022)
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يتبع
أعلنت الخارجية الروسية إدراج وزيري خارجية ودفاع كندا في قائمة العقوبات الشخصية وتوعدت برد حازم وحتمي على أي ممارسات كندية غير ودية تجاه موسكو.
ونوهت الخارجية إلى أن روسيا ضمت أكثر من 300 برلماني كندي إلى "القائمة السوداء".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
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