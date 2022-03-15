https://arabic.sputniknews.com/20220315/رغم-عودته-الجيش-الإسرائيلي-يلقي-القبض-على-مشتبه-به-تسلل-إلى-الأراضي-اللبنانية-1059948124.html
رغم عودته... الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على مشتبه به تسلل إلى الأراضي اللبنانية
رغم عودته... الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على مشتبه به تسلل إلى الأراضي اللبنانية
ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القبض على متسلل نجح في اختراق السياج الحدودي للبلاد إلى داخل الأراضي اللبنانية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T19:17+0000
2022-03-15T19:17+0000
2022-03-15T19:17+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن متسللا نجح في اختراق السياج الحدودي الإسرائيلي ودخل إلى الأراضي اللبنانية، ومكث فيها حوالي ساعة، ثم عاد مجددا.وفور عودته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على المتسلل الذي عاد من داخل الأراضي اللبنانية إلى البلاد، وتم نقله إلى قوات الشرطة للتحقيق معه.وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم يكشف بعد عن ملابسات الحادث التي تعد قيد التحقيق، في هذا التوقيت.
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إسرائيل, لبنان, العالم العربي
رغم عودته... الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على مشتبه به تسلل إلى الأراضي اللبنانية
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ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القبض على متسلل نجح في اختراق السياج الحدودي للبلاد إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن متسللا نجح في اختراق السياج الحدودي الإسرائيلي ودخل إلى الأراضي اللبنانية، ومكث فيها حوالي ساعة، ثم عاد مجددا.
وفور عودته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية
، ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على المتسلل الذي عاد من داخل الأراضي اللبنانية إلى البلاد، وتم نقله إلى قوات الشرطة للتحقيق معه.
وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم يكشف بعد عن ملابسات الحادث التي تعد قيد التحقيق، في هذا التوقيت.