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مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
توقع مسؤول عسكري إسرائيلي سابق قيام إيران بهجوم منظم على مواقع استراتيجية لبلاده. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:09+0000
2022-03-11T12:09+0000
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، عن الجنرال تسبيكا حيموفيتش، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تشكل تهديدا عسكريا جويا على بلاده، من خلال قواعد عسكرية مختلفة منتشرة حول إسرائيل.وزعم المسؤول العسكري السابق أن إيران بإمكانها القيام بتهديد صاروخي من قواعد عسكرية موجودة داخل دول عربية، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومن داخل قطاع غزة، أيضا، مناديا بوجوب استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الهجمات المحتملة على بلاده.وادعى المسؤل الإسرائيلي السابق أن إيران، دوما، ما تعلن عن نيتها تدمير إسرائيل، كما أنه في حال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول العظمى خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فإنه سيكون بإمكان إيران مواصلة التقدم في برنامجها النووي.وشدد الجنرال تسبيكا حيموفيتش على ضرورة بناء وتدشين الجيش الإسرائيلي لقوة دفاع جوي قوية وحصينة، يمكنها التصدي لهجمات إيرانية، سواء عبر طائرات مسيرة أو طائرات دون طيار، أو قذائف، مشيرا إلى ما قام به حزب الله اللبناني، مؤخرا، من إطلاق طائرات دون طيار، نجحت في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، غير مرة.ونادى المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق بضرورة جمع المعلومات حول هذا الاستعداد قبيل إجراءه من خلال المخابرات العسكرية والخارجية من خارج إسرائيل، بهدف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, إيران

مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده

12:09 GMT 11.03.2022
© AFP 2022 / STRINGERطائرة حربية الجيش الإيراني
طائرة حربية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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توقع مسؤول عسكري إسرائيلي سابق قيام إيران بهجوم منظم على مواقع استراتيجية لبلاده.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، عن الجنرال تسبيكا حيموفيتش، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تشكل تهديدا عسكريا جويا على بلاده، من خلال قواعد عسكرية مختلفة منتشرة حول إسرائيل.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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وزعم المسؤول العسكري السابق أن إيران بإمكانها القيام بتهديد صاروخي من قواعد عسكرية موجودة داخل دول عربية، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومن داخل قطاع غزة، أيضا، مناديا بوجوب استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الهجمات المحتملة على بلاده.
وادعى المسؤل الإسرائيلي السابق أن إيران، دوما، ما تعلن عن نيتها تدمير إسرائيل، كما أنه في حال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول العظمى خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فإنه سيكون بإمكان إيران مواصلة التقدم في برنامجها النووي.
وشدد الجنرال تسبيكا حيموفيتش على ضرورة بناء وتدشين الجيش الإسرائيلي لقوة دفاع جوي قوية وحصينة، يمكنها التصدي لهجمات إيرانية، سواء عبر طائرات مسيرة أو طائرات دون طيار، أو قذائف، مشيرا إلى ما قام به حزب الله اللبناني، مؤخرا، من إطلاق طائرات دون طيار، نجحت في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، غير مرة.
ونادى المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق بضرورة جمع المعلومات حول هذا الاستعداد قبيل إجراءه من خلال المخابرات العسكرية والخارجية من خارج إسرائيل، بهدف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
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