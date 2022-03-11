https://arabic.sputniknews.com/20220311/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-يتوقع-هجوما-إيرانيا-منظما-على-مواقع-استراتيجية-لبلاده-1059763492.html
مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
توقع مسؤول عسكري إسرائيلي سابق قيام إيران بهجوم منظم على مواقع استراتيجية لبلاده. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T12:09+0000
2022-03-11T12:09+0000
2022-03-11T12:09+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/23/1043172382_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_b479e7c1a653c4e739681c60aa057120.jpg
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، عن الجنرال تسبيكا حيموفيتش، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تشكل تهديدا عسكريا جويا على بلاده، من خلال قواعد عسكرية مختلفة منتشرة حول إسرائيل.وزعم المسؤول العسكري السابق أن إيران بإمكانها القيام بتهديد صاروخي من قواعد عسكرية موجودة داخل دول عربية، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومن داخل قطاع غزة، أيضا، مناديا بوجوب استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الهجمات المحتملة على بلاده.وادعى المسؤل الإسرائيلي السابق أن إيران، دوما، ما تعلن عن نيتها تدمير إسرائيل، كما أنه في حال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول العظمى خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فإنه سيكون بإمكان إيران مواصلة التقدم في برنامجها النووي.وشدد الجنرال تسبيكا حيموفيتش على ضرورة بناء وتدشين الجيش الإسرائيلي لقوة دفاع جوي قوية وحصينة، يمكنها التصدي لهجمات إيرانية، سواء عبر طائرات مسيرة أو طائرات دون طيار، أو قذائف، مشيرا إلى ما قام به حزب الله اللبناني، مؤخرا، من إطلاق طائرات دون طيار، نجحت في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، غير مرة.ونادى المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق بضرورة جمع المعلومات حول هذا الاستعداد قبيل إجراءه من خلال المخابرات العسكرية والخارجية من خارج إسرائيل، بهدف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/هل-تعمدت-إسرائيل-استهداف-ضباط-الحرس-الثوري-في-سوريا-1059707800.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/23/1043172382_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_57a3acb963cb5c6d51cbe8738d28de05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن, إيران
مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
تابعنا عبر
توقع مسؤول عسكري إسرائيلي سابق قيام إيران بهجوم منظم على مواقع استراتيجية لبلاده.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية
، اليوم الجمعة، عن الجنرال تسبيكا حيموفيتش، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تشكل تهديدا عسكريا جويا على بلاده، من خلال قواعد عسكرية مختلفة منتشرة حول إسرائيل.
وزعم المسؤول العسكري السابق أن إيران بإمكانها القيام بتهديد صاروخي من قواعد عسكرية
موجودة داخل دول عربية، في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومن داخل قطاع غزة، أيضا، مناديا بوجوب استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الهجمات المحتملة على بلاده.
وادعى المسؤل الإسرائيلي السابق أن إيران، دوما، ما تعلن عن نيتها تدمير إسرائيل، كما أنه في حال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول العظمى خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فإنه سيكون بإمكان إيران مواصلة التقدم في برنامجها النووي.
وشدد الجنرال تسبيكا حيموفيتش على ضرورة بناء وتدشين الجيش الإسرائيلي لقوة دفاع جوي قوية وحصينة، يمكنها التصدي لهجمات إيرانية
، سواء عبر طائرات مسيرة أو طائرات دون طيار، أو قذائف، مشيرا إلى ما قام به حزب الله اللبناني، مؤخرا، من إطلاق طائرات دون طيار، نجحت في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، غير مرة.
ونادى المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق بضرورة جمع المعلومات حول هذا الاستعداد قبيل إجراءه من خلال المخابرات العسكرية والخارجية من خارج إسرائيل، بهدف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والعسكرية في البلاد.