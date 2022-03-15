https://arabic.sputniknews.com/20220315/ريابكوف-يؤكد-أن-موسكو-تعمل-في-فيينا-على-إحياء-خطة-العمل-المشتركة-مع-إيران-1059932707.html

ريابكوف يؤكد أن موسكو تعمل في فيينا على إحياء خطة العمل المشتركة مع إيران

ريابكوف يؤكد أن موسكو تعمل في فيينا على إحياء خطة العمل المشتركة مع إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T14:15+0000

2022-03-15T14:15+0000

2022-03-15T14:15+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".وأضاف ريابكوف: "نحن نواصل العمل في فيينا، بل وسنستمر في القيام بذلك مستقبلا".ووفقا لريابكوف، فإن هناك أشخاصاً يتغذون الآن على معلومات مزيفة ومضللة يجدونها في مجال التدوين وفي الفضاء المعلوماتي. ونفس الشيء يخص ما يجري إطلاقه مثل هذه التصريحات والتي تتضمن معلومات غير موثوق بها ولا أساس لها.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف".ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".واعتبر أن ما تطالب به روسيا "علني وشفاف ومطروح في محادثات فيينا"، مؤكدًا أن "واشنطن هي من تريد أن تركز الأنظار على مطالب روسيا كعقبة أمام المفاوضات النووية".

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, روسيا