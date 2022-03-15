https://arabic.sputniknews.com/20220315/ريابكوف-يؤكد-أن-موسكو-تعمل-في-فيينا-على-إحياء-خطة-العمل-المشتركة-مع-إيران-1059932707.html
ريابكوف يؤكد أن موسكو تعمل في فيينا على إحياء خطة العمل المشتركة مع إيران
ريابكوف يؤكد أن موسكو تعمل في فيينا على إحياء خطة العمل المشتركة مع إيران
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:15+0000
2022-03-15T14:15+0000
2022-03-15T14:15+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".وأضاف ريابكوف: "نحن نواصل العمل في فيينا، بل وسنستمر في القيام بذلك مستقبلا".ووفقا لريابكوف، فإن هناك أشخاصاً يتغذون الآن على معلومات مزيفة ومضللة يجدونها في مجال التدوين وفي الفضاء المعلوماتي. ونفس الشيء يخص ما يجري إطلاقه مثل هذه التصريحات والتي تتضمن معلومات غير موثوق بها ولا أساس لها.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف".ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".واعتبر أن ما تطالب به روسيا "علني وشفاف ومطروح في محادثات فيينا"، مؤكدًا أن "واشنطن هي من تريد أن تركز الأنظار على مطالب روسيا كعقبة أمام المفاوضات النووية".
إيران
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا
ريابكوف يؤكد أن موسكو تعمل في فيينا على إحياء خطة العمل المشتركة مع إيران
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل القيام بذلك مستقبلاً.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية
. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".
وأضاف ريابكوف: "نحن نواصل العمل في فيينا
، بل وسنستمر في القيام بذلك مستقبلا".
ووفقا لريابكوف، فإن هناك أشخاصاً يتغذون الآن على معلومات مزيفة ومضللة يجدونها في مجال التدوين وفي الفضاء المعلوماتي. ونفس الشيء يخص ما يجري إطلاقه مثل هذه التصريحات والتي تتضمن معلومات غير موثوق بها ولا أساس لها.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن مطالب روسيا خلال المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النسماوية فيينا "علنية وشفافة"، وأن واشنطن تريد إظهارها كما لو أنها عقبة أمام المفاوضات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف".
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".
واعتبر أن ما تطالب به روسيا "علني وشفاف ومطروح في محادثات فيينا"، مؤكدًا أن "واشنطن هي من تريد أن تركز الأنظار على مطالب روسيا كعقبة أمام المفاوضات النووية".