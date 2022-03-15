https://arabic.sputniknews.com/20220315/زيلينسكي-أوكرانيا-سمعت-أنها-لن-تنظم-للناتوهذا-صحيح-ويجب-الاعتراف-بذلك-1059928507.html
زيلينسكي: أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو...هذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك
زيلينسكي: أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو...هذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو وهذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:59+0000
2022-03-15T12:59+0000
2022-03-15T13:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول "قوات المشاة الموحدة": "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".وصرّح الممثل الدائم للولايات المتحدة في الناتو، اليوم الثلاثاء، أن الحلف لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.وكانت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، قد صرحت أن زيلينسكي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت فيريشوك، في لقاء مع قناة "بي إف إم تي": "رئيسنا مستعد للقاء بوتين. إنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات. يحظى رئيسنا بالدعم الكامل من السكان 90%، وقد منحه الشعب تفويضا كاملا للمفاوضات من أجل الحماية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو...هذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك
12:59 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو وهذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول "قوات المشاة الموحدة": "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".
يذكر أن "قوة المشاة المشتركة" تأسست في عام 2014، بقيادة بريطانيا، ولكن لا تشارك كقوات دائمة فيها، ويضم الاتحاد دول الدانمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا، وتجري تدريبات عسكرية مشتركة وبشكل دوري.
وصرّح الممثل الدائم للولايات المتحدة في الناتو، اليوم الثلاثاء، أن الحلف لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.
وكانت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، قد صرحت أن زيلينسكي مستعد للجلوس
على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت فيريشوك، في لقاء مع قناة "بي إف إم تي": "رئيسنا مستعد للقاء بوتين. إنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات. يحظى رئيسنا بالدعم الكامل من السكان 90%، وقد منحه الشعب تفويضا كاملا للمفاوضات من أجل الحماية".