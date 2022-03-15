https://arabic.sputniknews.com/20220315/طيران-الإمارات-تطلق-رحلات-يومية-إلى-إسرائيل-بداية-من-23-يونيو-1059937533.html
"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى إسرائيل بداية من 23 يونيو
"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى إسرائيل بداية من 23 يونيو
تعتزم "طيران الإمارات" تشغيل رحلات يومية إلى إسرائيل، بداية من 23 يونيو/ حزيران المقبل. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:15+0000
2022-03-15T15:15+0000
2022-03-15T15:15+0000
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شرطة طيران الإمارات ستستخدم طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777-300ER.ونقلت عن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عدنان كاظم، ترحيبه بالمسافرين على متن رحلات الشركة المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، مع تزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركز الشركة في إمارة دبي، في ظل استمرار التخفيف من القيود المفروضة بسبب أزمة "كوفيد-19".وأكد كاظم أن بدء عملية تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات بهدف زيارة دبي.وشدد المسؤول الإماراتي على التزام طيران الإمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة وتعزيز الروابط الثنائية بين بلاده وإسرائيل، معربا عن ثقته بأن الخدمات الجديدة للشركة سيكون لها تأثير إيجابي يقضي بتحسين مستويات اتصال إسرائيل بالوجهات العالمية الرئيسية.ويفترض أن تغادر الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم "ئي كيه 931" مطار دبي الدولي، في الثالثة من بعد ظهر يوم 23 يونيو المقبل، لتصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، على أن تكون رحلة العودة "ئي كيه 932"، في الساعة الثامنة لتصل إلى دبي منتصف الليل.ويذكر أن إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي قد أكدت أن إسرائيل واحدة من أكبر 20 سوقا للسياحة في دبي خلال عام 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, طيران الإمارات, إسرائيل
"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى إسرائيل بداية من 23 يونيو
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تعتزم "طيران الإمارات" تشغيل رحلات يومية إلى إسرائيل، بداية من 23 يونيو/ حزيران المقبل.
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شرطة طيران الإمارات ستستخدم طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777-300ER.
ونقلت عن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عدنان كاظم، ترحيبه بالمسافرين على متن رحلات الشركة المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، مع تزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركز الشركة في إمارة دبي، في ظل استمرار التخفيف من القيود المفروضة بسبب أزمة "كوفيد-19".
وأكد كاظم أن بدء عملية تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل
سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات بهدف زيارة دبي.
وشدد المسؤول الإماراتي على التزام طيران الإمارات
بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة وتعزيز الروابط الثنائية بين بلاده وإسرائيل، معربا عن ثقته بأن الخدمات الجديدة للشركة سيكون لها تأثير إيجابي يقضي بتحسين مستويات اتصال إسرائيل بالوجهات العالمية الرئيسية.
ويفترض أن تغادر الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم "ئي كيه 931" مطار دبي الدولي، في الثالثة من بعد ظهر يوم 23 يونيو المقبل، لتصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، على أن تكون رحلة العودة "ئي كيه 932"، في الساعة الثامنة لتصل إلى دبي منتصف الليل.
ويذكر أن إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي قد أكدت أن إسرائيل واحدة من أكبر 20 سوقا للسياحة في دبي خلال عام 2021.