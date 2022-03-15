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عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين
عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
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ويعد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة التاسعة عشر ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".وبحسب "رويترز"، توقف المهرجان لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.ولفتت الوكالة إلى أن توقف المهرجان لم يمنع ورشات الأطلس، (برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط) من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة "نتفليكس".
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أخبار المغرب اليوم, ثقافة, فن

عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين

17:00 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hemedaلجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18، المغرب، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18، المغرب، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويعد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة التاسعة عشر ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".
وبحسب "رويترز"، توقف المهرجان لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.
ولفتت الوكالة إلى أن توقف المهرجان لم يمنع ورشات الأطلس، (برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط) من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة "نتفليكس".
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