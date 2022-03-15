https://arabic.sputniknews.com/20220315/عودة-المهرجان-الدولي-للفيلم-في-مراكش-بعد-توقفه-لعامين-1059944017.html
عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين
عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
2022-03-15T17:00+0000
أخبار المغرب اليوم
ثقافة
فن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104359/34/1043593491_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_552d71d70a2abb65009439e376542f2f.jpg
ويعد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة التاسعة عشر ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".وبحسب "رويترز"، توقف المهرجان لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.ولفتت الوكالة إلى أن توقف المهرجان لم يمنع ورشات الأطلس، (برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط) من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة "نتفليكس".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104359/34/1043593491_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ae2c54c795394e65aa6cc771b77486.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, ثقافة, فن
عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين
تابعنا عبر
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويعد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة التاسعة عشر ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".
وبحسب "رويترز"، توقف المهرجان لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.
ولفتت الوكالة إلى أن توقف المهرجان لم يمنع ورشات الأطلس، (برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط) من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة "نتفليكس".