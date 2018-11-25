فازت المطربة والفنانة السورية، فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 وذلك خلال حفل "داف باما ميوزيك أوورد" المقام في ألمانيا.
نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار العاملة في منطقة "الخلوة"، في الفيوم برئاسة الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في الكشف عن بئر دفن يقع شرق مقبرة الأمير واجي من عصر الدولة الوسطى، وذلك أثناء الحفائر التي بدأتها البعثة أواخر الشهر الماضي.
تلقت سانت بطرسبورغ للمرة الثالثة على التوالي، جائزة WTA المرموقة، التي تعتبر نوعا من جوائز أوسكار في مجال السياحة، في ترشيح "اتجاه السياحة الثقافية الرائد في العالم".
أطلقت شركات الاتصال الكورية الجنوبية الثلاث، "إس كي تيليكوم" و"كي تي" و"إل جي بلس"، شبكات الجيل الخامس 5G مستخدمة هاتفا ذكيا من شركة "سامسونغ" لإجراء أول مكالمة فيديو عبر أول نسخة تجارية من الشبكة الجديدة.
عقدت كلية الآثار بجامعة القاهرة مؤتمرها السادس بجامعة القاهرة صباح اليوم تحت عنوان "الآثار والتراث... الأصالة والمخاطر والتحديات".
انطلقت اليوم الخميس في قطر، بمشاركة 427 دار نشر من نحو 30 دولة، الدورة التاسعة والعشرون من معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار (دوحة المعرفة والوجدان) في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
قرر مهرجان القاهرة إجراء تعديل عاجل على قائمة الجوائز الممنوحة خلال الدورة الأربعين، والتي تختتم فاعلياتها مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، في دار الأوبرا المصرية.
حصلت مسرحية "مأساة ليلى" المصرية على عدة جوائز من مهرجان "آفاق" الدولي في دورته الخامسة، والذي يقام في كينيا، وشاركت فيه العديد من الدول.
لم يحل شيء بينه وبين رغبته في تنمية موهبته في العزف الموسيقي، فعلى الرغم من الطابع المحافظ لعائلته، فقد تمكن عازف العود الأردني علاء شاهين من اقتناء أول عود وهو في الرابعة عشرة وكان يخفيه في منزل صديقه، وأثناء دراسته للهندسة في مصر تمكن من الالتحاق بأستاذه نصير شمة والدراسة في بيت العود العربي ليكون في الدفعة الأولى للمعهد.
عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 الفيلم الفرنسي "الغراب الأبيض"، الذي يحكي قصة حياة راقص الباليه الروسي المشهور رودولف نورييف، ولقي الفيلم حفاوة كبيرة من الجمهور.
كرم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، النجم العالمي رالف فاينس، وأهداه جائزة فاتن حمامة لهذا العام.
عقدت، اليوم الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، جلسة حوارية مع المخرج بيل أوجست، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.
تتنافس المطاعم ومحلات الوجبات السريعة في ابتكار العديد من الوصفات والأطباق التي تجذب إليها الزبائن من خلال مظهرها الرائع ومذاقها اللذيذ، ولكن العديد من هذه الوجبات مضرة بالصحة ويجب علينا الابتعاد عن طلبها من قوائم المطاعم.
قالت الفنانة المصرية ياسمين الهواري، إن سيناريو فيلم "جريمة الإيموبيليا" يختلف كثيرا عن أفلام الأكشن الأخرى، وهو الأمر الذي دفعها للعمل فيه.
قال الفنان المصري هاني عادل إنه بذل الكثير من الجهد في دوره في فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وأنه زار مرضى نفسيين قبل تصوير الفيلم.
قال الفنان المصري حسين فهمي، إن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين يضم العديد من التجارب الشابة التي تستحق الدعم والإشادة.
ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، عقد عدد من المخرجين والمخرجات الروس ندوة تحت عنوان "مرآة المجتمع المتغير - التقاليد والابتكار بالسينما الروسية في الألفية الجديدة".
شهدت فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني- عددا من الفعاليات المميزة.
قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إنها ستشارك في بعض الأعمال الدرامية في رمضان المقبل بمصر، لكنها لم تقرر العمل المناسب لها حتى الآن.
قال المخرج المصري مجدي أحمد علي، إنه يحضر لعمل سينمائي جديد، يتحدث عن هموم الوطن، ويرتبط باسم أحد الشخصيات التاريخية في مصر.
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