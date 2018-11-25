لم يحل شيء بينه وبين رغبته في تنمية موهبته في العزف الموسيقي، فعلى الرغم من الطابع المحافظ لعائلته، فقد تمكن عازف العود الأردني علاء شاهين من اقتناء أول عود وهو في الرابعة عشرة وكان يخفيه في منزل صديقه، وأثناء دراسته للهندسة في مصر تمكن من الالتحاق بأستاذه نصير شمة والدراسة في بيت العود العربي ليكون في الدفعة الأولى للمعهد.