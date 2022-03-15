https://arabic.sputniknews.com/20220315/فايزر-تتقدم-بطلب-لتوفير-جرعة-رابعة-من-لقاح-كورونا-للأمريكيين-البالغ-أعمارهم-65-عاما-وما-فوق-1059944165.html
فايزر تتقدم بطلب لتوفير جرعة رابعة من لقاح كورونا للأمريكيين البالغ أعمارهم 65 عاما وما فوق
فايزر تتقدم بطلب لتوفير جرعة رابعة من لقاح كورونا للأمريكيين البالغ أعمارهم 65 عاما وما فوق
قدمت "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن طارئ لتوفير جرعة رابعة من لقاح "كوفيد-19" للأمريكيين الذين تبلغ... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:02+0000
2022-03-15T17:02+0000
2022-03-15T17:02+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقدمت "فايزر" بيانات عن الجرعة الرابعة إلى المنظمين، وهو مشروع مشترك مع شركة "بيونتيك" الألمانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأكد 3 أشخاص مطلعين على الأمر للصحيفة أن المبادرة تأتي لتعزيز المناعة المتضائلة، بعد مرور عدة أشهر من تلقي الجرعة الأولى.ومن المتوقع أن تكون البيانات المقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "بيانات العالم الحقيقي" التي تم جمعها في إسرائيل، وهي واحدة من الدول القليلة التي سمحت بتقديم دفعة ثانية لكبار السن.وتم التلميح إلى توفير جرعة رابعة لعدة أشهر، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، خلال ظهور تلفزيوني الأسبوع الماضي، أن شركته ستقدم قريبا عرضها للحصول على جرعة رابعة.
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فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
فايزر تتقدم بطلب لتوفير جرعة رابعة من لقاح كورونا للأمريكيين البالغ أعمارهم 65 عاما وما فوق
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قدمت "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن طارئ لتوفير جرعة رابعة من لقاح "كوفيد-19" للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق.
وقدمت "فايزر" بيانات عن الجرعة الرابعة إلى المنظمين، وهو مشروع مشترك مع شركة "بيونتيك" الألمانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية.
وأكد 3 أشخاص مطلعين على الأمر للصحيفة أن المبادرة تأتي لتعزيز المناعة المتضائلة، بعد مرور عدة أشهر من تلقي الجرعة الأولى.
ومن المتوقع أن تكون البيانات المقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "بيانات العالم الحقيقي" التي تم جمعها في إسرائيل، وهي واحدة من الدول القليلة التي سمحت بتقديم دفعة ثانية لكبار السن.
وتم التلميح إلى توفير جرعة رابعة لعدة أشهر، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، خلال ظهور تلفزيوني الأسبوع الماضي، أن شركته ستقدم قريبا عرضها للحصول على جرعة رابعة.