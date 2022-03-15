عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/قائد-الحرس-الثوري-سنقطع-أيدي-أعداء-إيران-1059918968.html
قائد الحرس الثوري: سنقطع أيدي أعداء إيران
قائد الحرس الثوري: سنقطع أيدي أعداء إيران
أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين وأعداء إيران". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:54+0000
2022-03-15T09:54+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/48/1043974816_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_611dc774dcb9891c52e43a0059f4d4c6.jpg
وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.وكشف الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/48/1043974816_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_c2a515f2b9c5af83bd8a066d075a71e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

قائد الحرس الثوري: سنقطع أيدي أعداء إيران

09:54 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرGoogle news
أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين وأعداء إيران".
وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".
وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".
وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".
وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".
وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала