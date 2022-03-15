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https://arabic.sputniknews.com/20220315/كردستان-العراق-لا-مانع-من-مشاركة-إيران-بالتحقيق-في-هجمات-أربيل-1059934071.html
كردستان العراق: لا مانع من مشاركة إيران بالتحقيق في هجمات أربيل
كردستان العراق: لا مانع من مشاركة إيران بالتحقيق في هجمات أربيل
عبر وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في مشاركة إيران في التحقيقات التي تجرى بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف مناطق في... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:40+0000
2022-03-15T14:42+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع وفد لجنة التحقيقات في البرلمان الاتحادي، بحسب موقع "ناس".وقال وزير الداخلية: "وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الأخوة في الجمهورية الإسلامية، ولا مانع لدينا من ذلك".وأضاف أن "هذه الهجمات تعد استهدافاً للسيادة العراقية، وندعو الحكومة والأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم وجود مواقع معينة".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الأهداف-الخفية-لماذا-اختارت-إيران-هذا-التوقيت-للهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059927421.html
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أخبار العراق اليوم

كردستان العراق: لا مانع من مشاركة إيران بالتحقيق في هجمات أربيل

14:40 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 15.03.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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عبر وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في مشاركة إيران في التحقيقات التي تجرى بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف مناطق في أربيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع وفد لجنة التحقيقات في البرلمان الاتحادي، بحسب موقع "ناس".
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
أهداف خفية... لماذا اختارت إيران هذا التوقيت الحساس للهجوم الصاروخي على العراق؟
12:36 GMT
وقال وزير الداخلية: "وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الأخوة في الجمهورية الإسلامية، ولا مانع لدينا من ذلك".
وأضاف أن "هذه الهجمات تعد استهدافاً للسيادة العراقية، وندعو الحكومة والأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم وجود مواقع معينة".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
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