https://arabic.sputniknews.com/20220315/منصة-عالمية-كبرى-لتداول-العملات-المشفرة-تحصل-على-أول-رخصة-في-دولة-خليجية-1059940771.html

منصة عالمية كبرى لتداول العملات المشفرة تحصل على أول رخصة في دولة خليجية

منصة عالمية كبرى لتداول العملات المشفرة تحصل على أول رخصة في دولة خليجية

أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة، "بينانس"، وهي إحدى أكبر الشركات في العالم، عن حصولها على ‏رخصة تشغيل في البحرين، وهي الأولى في الخليج.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:18+0000

2022-03-15T16:18+0000

2022-03-15T16:18+0000

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وأوضحت الشركة، التي تأسست في الصين، أنها ستوفر خدمات تداول الأصول المشفرة وإدارة المحافظ تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.وأشاد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، تشانغبينغ زاو، أمس الاثنين، بـ"المعايير الصارمة لمصرف البحرين المركزي" فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، في وقت يتخوف فيه معظم المنظمين في جميع أنحاء العالم من العملات المشفرة.وقال وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا): "تشكل الرخصة الممنوحة لنا من مملكة البحرين علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم، وأود بهذه المناسبة أن أشكر "فريق البحرين" ممثلا بالقيادة ذات الرؤية السديدة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على ما تم بذله من جهد عظيم لتسهيل تحقيق هذا الإنجاز، فقد أظهر "فريق البحرين"بُعد نظر كبير في تطويره للوائح التنظيمية للتشفير، كما أنه يوفر الحماية التنظيمية التي يجب أن يتوقع أن يحصل عليها العملاء من المشرعين في جميع أنحاء العالم".وتابع زاو: "أنا فخور جدا بالعمل الكبير الذي أنجزه فريق "بينانس" لتلبية المعايير القوية لمصرف البحرين المركزي، وذلك لن يقتصر فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي أيضا على صعيد تلبية متطلبات المشرعين، بل وحتى تجاوز تطلعاتهم من خلال حماية العملاء والمستخدمين وفقا لسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة".من ناحيته، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن "تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية يعتبر أحد أبرز اهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل "بينانس" من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع".وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت إمارة دبي الخليجية، الشهر الجاري، عن اعتماد قانون الأصول الافتراضية، وإنشاء هيئة تنظيمية لأصول التشفير.كما أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة الرئيسية الأخرى "إف تي إكس"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملياتها وافتتاح مقر إقليمي لها في دبي.

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