https://arabic.sputniknews.com/20220316/أستاذ-علاقات-دولية-حديث-زيلينسكي-عن-ضمانات-أمنية-لروسيا-مجرد-مداعبة-للرأي-العام-الدولي--1059973070.html
أستاذ علاقات دولية: حديث زيلينسكي عن ضمانات أمنية لروسيا مجرد مداعبة للرأي العام الدولي
أستاذ علاقات دولية: حديث زيلينسكي عن ضمانات أمنية لروسيا مجرد مداعبة للرأي العام الدولي
اعتبر عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيفستوبول، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمتلك قرار استعداد كييف لقبول ضمانات أمنية لروسيا بعيدا عن... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:12+0000
2022-03-16T12:12+0000
2022-03-16T12:12+0000
العالم
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وأوضح قناة لـ"راديو سبوتنيك" اعتقاده بأن "هذه التصريحات المتضاربة والتي رأيناها خلال الأسابيع الماضية تعبر عن حالة غير توازنية في نفس الرئيس زيلينسكي والارتباك في المنظومة السياسية الداخلية".وأضاف قناة أن: كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أكد على ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو "أكثر واقعية". وقال زيلينسكي في تسجيل مصور إنه "يجب على الجميع العمل بمن فيهم ممثلو أوكرانيا في وفد المفاوضات مع روسيا.. فهذا مهم وصعب ، لكنه مهم، كون أي حرب تنتهي باتفاق... الاجتماعات مستمرة،وتبدو المواقف التفاوضية أكثر واقعية". وأضاف: "لا يزال الأمر بحاجة إلى وقت للتوصل إلى حلول لصالح أوكرانيا". من جهته، أفاد ميخائيل بودولاك مستشار زيلينسكي بأن "المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر في 16 مارس". وكان زيلينسكي قد لمح إلى حل وسط، حيث قال إن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لا تصل إلى حد تحقيق هدفها في المدى البعيد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والذي تعارضه روسيا. في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيوفد وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، إلى كل من روسيا وأوكرانيا في مسعى لحل الأزمة القائمة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-يقول-إن-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-يجب-أن-تستمر-والمفاوضات-تبدو-أكثر-واقعية-1059953474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
أستاذ علاقات دولية: حديث زيلينسكي عن ضمانات أمنية لروسيا مجرد مداعبة للرأي العام الدولي
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اعتبر عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيفستوبول، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمتلك قرار استعداد كييف لقبول ضمانات أمنية لروسيا بعيدا عن حلف الناتو، وذلك ضمن نطاق المنظومة السياسية الأمريكية وهيمنتها.
وأوضح قناة لـ"راديو سبوتنيك
" اعتقاده بأن "هذه التصريحات المتضاربة والتي رأيناها خلال الأسابيع الماضية تعبر عن حالة غير توازنية في نفس الرئيس زيلينسكي والارتباك في المنظومة السياسية الداخلية".
"زيلينسكي يعول على الوقت من قبل الولايات المتحدة والمعسكر الغربي لتمديد أمد هذه الأزمة وذلك في انتظار تداعيات وارتداد العقوبات الاقتصادية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى ممكن أن تكون تفاوضية متصورا أن ذلك يضعف روسيا ويضعف موقفها التفاوضي، كما أن تصريحات زيلينسكي والمسؤلين الأوكرانيين تندرج ضمن نطاق العاطفة السياسية المتوجهة نحو الرأي العام الغربي والدولي لتأجيج أو لتبرير ما يجري في الأسواق الأوروبية والبورصات وهذا الهيجان من الأسعار، إذن فنحن وكأننا أمام حرب وجودية بالفعل".
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أكد على ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو "أكثر واقعية".
وقال زيلينسكي في تسجيل مصور إنه "يجب على الجميع العمل بمن فيهم ممثلو أوكرانيا في وفد المفاوضات مع روسيا.. فهذا مهم وصعب ، لكنه مهم، كون أي حرب تنتهي باتفاق... الاجتماعات مستمرة،وتبدو المواقف التفاوضية أكثر واقعية".
وأضاف: "لا يزال الأمر بحاجة إلى وقت للتوصل إلى حلول لصالح أوكرانيا". من جهته، أفاد ميخائيل بودولاك مستشار زيلينسكي بأن "المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر في 16 مارس".
وكان زيلينسكي قد لمح إلى حل وسط، حيث قال إن كييف مستعدة لقبول ضمانات أمنية لا تصل إلى حد تحقيق هدفها في المدى البعيد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والذي تعارضه روسيا.
في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيوفد وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، إلى كل من روسيا وأوكرانيا في مسعى لحل الأزمة القائمة بين البلدين.