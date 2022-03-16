عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-يقول-إن-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-يجب-أن-تستمر-والمفاوضات-تبدو-أكثر-واقعية-1059953474.html
زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر. إنه أمر صعب لكنه مهم، تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن، لكن هناك حاجة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T00:25+0000
2022-03-16T00:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682635_0:1:3360:1891_1920x0_80_0_0_0b76978930d5c49c66b198cb00afd863.jpg
وأضاف، "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع الاتحاد الروسي. هذا مهم وصعب ولكنه مهم. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/دونيتسك-إصابة-3-أطفال-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-مدينة-ماكييفكا-بصاروخ-توتشكا-أو-1059953347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682635_420:0:2941:1891_1920x0_80_0_0_7a4b2c88ee7d8ac4e5ded97892d2264c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية

00:25 GMT 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
تابعنا عبرGoogle news
قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر. إنه أمر صعب لكنه مهم، تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت.
وأضاف، "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع الاتحاد الروسي. هذا مهم وصعب ولكنه مهم. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".

وتابع، "الاجتماعات مستمرة.. كما علمت تبدو المواقف في المفاوضات أكثر واقعية". وكلنه أردف قائلا: "لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
جمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"
أمس, 23:52 GMT
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала