https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-يقول-إن-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-يجب-أن-تستمر-والمفاوضات-تبدو-أكثر-واقعية-1059953474.html
زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر. إنه أمر صعب لكنه مهم، تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن، لكن هناك حاجة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T00:25+0000
2022-03-16T00:25+0000
2022-03-16T00:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف، "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع الاتحاد الروسي. هذا مهم وصعب ولكنه مهم. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/دونيتسك-إصابة-3-أطفال-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-مدينة-ماكييفكا-بصاروخ-توتشكا-أو-1059953347.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقول إن المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
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قال فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر. إنه أمر صعب لكنه مهم، تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت.
وأضاف، "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد
في المحادثات مع الاتحاد الروسي. هذا مهم وصعب ولكنه مهم. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".
وتابع، "الاجتماعات مستمرة.. كما علمت تبدو المواقف في المفاوضات أكثر واقعية". وكلنه أردف قائلا: "لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.